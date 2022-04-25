В Молдове отреагировали на взрывы в Приднестровье 25 апреля, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Тубус от гранатомета, якобы найденный неподалеку от места взрыва в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

В Бюро реинтеграции Молдовы считают, что произошедшие в Тирасполе взрывы в здании местного МГБ — повод для создания напряженности в приднестровском регионе.

Война России против Украины — главные события 25 апреля

Об этом сообщает News maker.

Власти Молдовы подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией.

«Задача сегодняшнего инцидента — создать повод для обострения ситуации в сфере безопасности в приднестровском регионе, который не контролируется конституционными властями. В этом контексте Бюро реинтеграции призывает сохранять спокойствие и вместе с компетентными органами продолжает следить за развитием ситуации», — заявили в Бюро реинтеграции.

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Вечером 25 апреля в СМИ появилась информация о «серии взрывов» в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе.

В так называемом министерстве заявили, что, «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал. Там утверждают, что на верхних этажах здания «министерства» были выбиты окна. В Telegram-каналах также опубликовали фото предмета, похожего на отстрелянный тубус от гранатомета.

Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы после инцидента провели экстренное совещание.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что взрывы в непризнанной Приднестровской республике — спланированная провокация российских спецслужб.



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