«Как можно так врать?». В Приднестровье не притесняют русскоязычных, Молдова рассчитывает, что Украина выгонит РФ — журналистка 23 апреля, 20:34 Цей матеріал також доступний українською Статуя коммунистического лидера Ленина перед зданием «парламента» в Тирасполе. Непризнанная «Приднестровская Молдавская Республика», 3 ноября 2021 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В России заявили, что оккупация юга Украины позволит российским войскам выполнить «выход в Приднестровье», где вроде бы РФ замечает факты так называемого притеснения русскоговорящего населения.

Война России против Украины — главные события 23 апреля

Директор расследовательской газеты в Молдове Ziarul de Gardă Алина Раду заверила в эфире Радио НВ, что это заявление — ложь:

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«Господи, ну как можно так врать? <...> Они создали это Приднестровье на молдавской территории и сказали, что у них три официальных языка — русский, украинский и молдавский. Хотя у нас румынский язык, пусть будет молдавский, который Сталин создал. <...> Все говорят только на русском и почему-то они считают себя ущемленными».

Приднестровье уже 30 лет неофициально контролируется РФ. Журналистка рассказала, что там незаконно базируется российская армия, которую РФ неоднократно на международном уровне обещала забрать, но так этого и не сделала.

И если еще в начале февраля в Молдове сомневались в возможности российской агрессии, продолжила Раду, то после полномасштабного вторжения в Украину поняли: РФ способна на все.

«Сейчас мы все знаем и понимаем, что в Кремле нет никакой логики, они не соблюдают никаких прав, никаких обязанностей — ничего. Не нужно паниковать. Нужно, чтобы весь мир помогал Украине, чтобы Украина выстояла и их выгнала. Мы понимаем: если они захотят, то будут бомбить что угодно», — добавила журналистка.

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