РосСМИ сообщили о взрывах в здании «министерства госбезопасности» в Приднестровье

25 апреля, 19:22
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РосСМИ сообщили о взрывах в здании «министерства госбезопасности» в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

РосСМИ сообщили о взрывах в здании «министерства госбезопасности» в Тирасполе (Фото:krepostpmr / Telegram)

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Кремлевское агентство РИА Новости сообщило о «серии взрывов» в здании так называемого министерства госбезопасности на территории оккупированного Россией Приднестровья в Тирасполе.

Пропагандистское СМИ пишет, что из-за взрывов в соседних домах повреждены стекла.

Позже в так называемом министерстве заявили, что, «по предварительным данным, выстрелы были произведены из РПГ», никто не пострадал. Там утверждают, что на верхних этажах здания «министерства» выбиты окна, из помещений валит дым. В Telegram-каналах также публикуют фото предмета, похожего на отстрелянный тубус от гранатомета.

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Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук считает, что российские оккупанты идут на провокации, чтобы привлечь новые силы на фоне значительных потерь в Украине:

«Без мобилизации рашисты проигрывают однозначно. Им нужно свежее мясо. Поэтому нужно скормить рабам что-то об ужасной угрозе со стороны „неонацистов“. И т.н. „Приднестровская Молдавская Республика“ — то же самое. Провокация и мобилизация — сбор „пушечного мяса“», — заявил он.

Ранее в Одесской военной администрации заявили, что российские военные могут организовать провокации на территории непризнанного Приднестровья для дальнейшего наступления на Украину. Об этом также предупреждали в Генштабе ВСУ. В самопровозглашенной непризнанной Приднестровской республике находятся более 1000 российских военных.

Заместитель командира войск Центрального военного округа России заявлял, что российские войска хотят «выполнить еще один выход в Приднестровье» после их планов по захвату юга Украины. Российская пропаганда утверждает, что там якобы «притесняют русскоговорящее население». Из-за угроз страны-агрессора МИД Молдовы вызвал российского посла.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Молдова Приднестровье Взрыв Война России против Украины

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