Взрывы в Приднестровье: Санду созывает Высший совет безопасности

26 апреля, 11:56
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Власти Молдовы считают, что речь идет о специально спланированных провокациях (Фото:presedinte.md)

Власти Молдовы считают, что речь идет о специально спланированных провокациях (Фото:presedinte.md)

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На фоне провокацийсо взрывами в оккупированном РФ Приднестровском регионе президент Молдовы Майя Санду созывает внеочередное заседание Высшего совета безопасности страны.

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Как сообщили в пресс-службе главы государства, оно назначено на 13.00 во вторник, 26 апреля.

Накануне российская пропаганда распространила информацию о взрыве в так называемом «министерстве безопасности» в Тирасполе, заявив, что по зданию был совершен выстрел из гранатомета.

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В свою очередь украинская разведка выразила уверенность, что данный инцидент является провокацией спецслужб РФ, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе.

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Кроме того, на следующий день в Приднестровском регионе произошли еще два взрыва, в результате которых, как утверждается, были повреждены антенны, ретранслирующие российское радио.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Молдова Провокации Приднестровье Взрыв Майя Санду Война России против Украины

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