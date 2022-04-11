«Молдова не может ничего сделать». Приднестровье опасно для Украины не только присутствием российских военных — эксперт 11 апреля, 20:17 Цей матеріал також доступний українською Пропускной пункт с Приднестровьем (Фото:DW)

В непризнанной Приднестровской республике находятся российские войска, которые могут задействовать в войне против Украины, считает заместитель исполнительного директора аналитического центра Украинская призма Сергей Герасимчук. В эфире Радио НВ он оценил потенциал сил, размещенных на территории сепаратистского анклава.

«Там есть около полутора тысяч российских военных, причем подчиненных западному военному округу, задействованному в войне России против Украины. То есть это те российские военные, которые могут быть использованы, которым могут дать приказ из Москвы. Молдова не может с этим ничего сделать, не говоря уже о Тирасполе, который, по сути, является марионеткой РФ в регионе», — рассказал Герасимчук.

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Эксперт добавил, что нужно учитывать и то, что Приднестровье имеет собственную армию, КГБ, милицию, а потому их тоже могут мобилизовать.

«Другое дело, что особого боевого духа у них нет, как и желания быть включенными в российскую войну против Украины. В общем, это было просто теплое место, где, будучи представителем силовых структур в Приднестровье, ты имел стабильную зарплату, доход и не был никогда задействован в каких-то боевых операциях. Это дает надежду на то, что не будет прямого военного вмешательства, однако не исключены деятельность диверсионных групп и возможность провокаций — вроде того, чтобы взорвать что-нибудь в самом Приднестровье, а обвинять в этом Украину», — отметил Герасимчук.

Кроме вышеперечисленных моментов, эксперт называет еще одну угрозу — военные склады:

«Склады 14-й армии Советского Союза. Туда вывезли боеприпасы из стран Варшавского договора, из Германской демократической республики еще в 1990-е годы. Эти склады охраняются россиянами, ОБСЕ давно не имеет к ним доступа. Взрывы могут привести даже к техногенной катастрофе, потому что старых боеприпасов там очень много».

10 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что Россия может готовить провокацию на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики, чтобы обвинить Украину в агрессии.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук также информировал, что в Приднестровье пытаются провести мобилизацию, однако особых успехов в этом россияне и подконтрольная им власть не добились.

Ранее Генеральный штаб заявлял, что Российская Федерация может использовать территорию Приднестровья для наступательных операций, а аэродром Тирасполь уже готовится принимать самолеты. Сразу же ВСУ предупредили о готовности украинских военных сбивать вражеские самолеты.

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