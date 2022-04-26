Взрыв в Тирасполе: дестабилизация в Приднестровье создает риски для Молдовы — Санду 26 апреля, 16:12 Цей матеріал також доступний українською Майя Санду назвала взрывы в Приднестровье «провокацией» (Фото:presedinte.md)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что провокации со взрывами в оккупированном РФ Приднестровском регионе несут угрозу для ее страны.

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Об этом она сказала во вторник, 26 апреля, на пресс-конференции по итогам заседания Высшего совета безопасности, созванного по этому поводу.

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Накануне российская пропаганда сообщила о взрыве в так называемом «министерстве безопасности» в Тирасполе, заявив, что по зданию был совершен выстрел из гранатомета.

Кроме того, на следующий день в Приднестровском регионе произошли еще два подрыва, в результате которых, как утверждается, были повреждены антенны, ретранслирующие российское радио.

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«Наш анализ говорит о том, что существует напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы. Осуждаем любые провокации и попытки вовлечь Молдову в действия, которые могут поставить под угрозу мир в стране. Кишинев по-прежнему настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта», — подчеркнула Санду.

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