«Выглядит смешно». Пристайко о поездке Дмитриева в США, во время которой отсутствовали ключевые представители администрации Трампа
Дипломатия Кирилла Дмитриева была настолько прямолинейной, что министр финансов США назвал его пропагандистом, отметил Пристайко (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2019—2020 годах Вадим Пристайко в интервью Radio NV прокомментировал последнюю поездку в США спецпосланника российского диктатора Владимира Путина Кирилла Дмитриева.
«В принципе, это довольно новый шаг для стандартной, формальной, такой тяжелой российской дипломатии. Это такой персонаж нового российского истеблишмента. Он обучен за рубежом. Это часть такого продукта — наполовину западной цивилизации и российской, который, по идее, должен был бы прийти на смену стандартному советско-российскому империалистскому представителю, каким является, например, [Сергей] Лавров, как министр иностранных дел. И именно поэтому ему [Путин] доверяет такую чувствительную миссию — поехать и, условно, [разговаривать] на своём языке, во-первых, нормальном английском, а во-вторых, [его манера] близка сердцу новых американских политиков, которые пришли из бизнеса. И в этом весь расчет», — сказал Пристайко в эфире Radio NV.
В то же время, он отметил, что самая большая проблема российской дипломатии заключается в том, что все представители страны-агрессора «действуют довольно прямолинейно» и «заражены этим российским вирусом величия».
«Я от такого персонажа, как этот Кирилл, ожидал большей гибкости. Посмотрите, он встретился с кем? С конгрессвумен, которая известна лишь тем, что выступает против помощи Украине. Я вам скажу: когда мы, украинцы, работаем, при том, что у нас не идеальная дипломатия, мы все же стараемся говорить со всеми. Иногда даже с такими персонажами, когда точно знаем, что ничего не получится, но надо, чтобы он или она не смог или не смогла сказать, что обходят вниманием и не пытаются [разговаривать]», — добавил украинский дипломат.
Пристайко также высказал мнение, что Дмитриев на американском телевидении «выглядит смешно».
«Мне кажется, министр экономики Соединенных Штатов называл просто [его] пропагандистом, потому что настолько прямолинеен его сигнал, что это просто по-другому назвать нельзя», — добавил украинский дипломат.
Визит Дмитриева в США — главное
24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ.
Собеседники CNN заявляли, что Дмитриев собирался встретиться с представителями администрации Трампа, «чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией».
Во время визита в США Дмитриев заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, Россия, США и Украина близки к «дипломатическому решению», которое может положить конец войне, а российские удары по украинским гражданским объектам, в частности по детским садам, — это «несчастные случаи».
Издание The Telegraph писало, что Дмитриев вел переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали, поскольку были в поездке по Азии. В Вашингтоне оставался спецпредставитель Трампа Стив Виткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позицию, судя по всему, понизили, когда Рубио было поручено подготовить на данный момент уже отмененные переговоры Трампа и Путина в Будапеште.
Также отмечается, что Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве, подчеркнул автор материала.
Министр финансов США Скотт Бессент 26 октября, комментируя утверждение Дмитриева о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России», назвал его пропагандистом.