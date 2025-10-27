Дипломат, министр иностранных дел Украины в 2019—2020 годах Вадим Пристайко рассказал в интервью Radio NV, почему Россия решила сделать ставку на спецпосланника Кирилла Дмитриева и отправила его в США, что стоит за угрозами ракетой Буревестником с ядерной установкой и чего ожидать от встречи президента США Дональда Трампа и китайского лидера Си Цзиньпина.

— Хотел начать с Кирилла Дмитриева. Есть такой спецпосланник [российского диктатора Владимира] Путина, человек занимался якобы западными инвестициями в Россию до полномасштабной российской агрессии. Мы видим, как он ездит по Соединенным Штатам. Был он во Флориде, дает интервью, рассказывает, что хотят они долговременный мир, рассказывает о русскоязычном населении. Насколько опасен такой персонаж, по вашему мнению? И насколько это не стандартный подход России?

— В принципе, это довольно новый шаг для стандартной, формальной, такой тяжелой российской дипломатии. Это такой персонаж нового российского истеблишмента. Он обучен за рубежом. Это часть такого продукта — наполовину западной цивилизации и российской, который, по идее, должен был бы прийти на смену стандартному советско-российскому империалистскому представителю, каким является, например, [Сергей] Лавров, как министр иностранных дел. И именно поэтому ему [Путин] доверяет такую чувствительную миссию — поехать и, условно, [разговаривать] на своём языке, во-первых, нормальном английском, а во-вторых, [его манера] близка сердцу новых американских политиков, которые пришли из бизнеса. И в этом весь расчет.

Насколько он успешный будет… Я вам хочу сказать, что я удивлен, что Кирилл Дмитриев — только один, по меньшей мере в прессе и в медиа. Я уверен, что всегда бывает первый, второй, третий канал. Часто это на уровне экспертов. Есть на уровне спортсменов — не знаю, кто-нибудь популярный, если еще остались российские популярные спортсмены.