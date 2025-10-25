Посланник Путина Дмитриев назвал удары РФ по детсадам в Украине «несчастными случаями»

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев оправдал удары российских оккупантов по гражданским объектам, в частности по детским садам , заявив, что это «несчастные случаи».

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNN, опубликованном в субботу, 25 октября.

Дмитриев заявил, что Россия якобы «не атакует гражданские объекты» и наносит удары только по «военным целям». На это журналист напомнил ему о недавнем российском ударе по детскому саду в Харькове 22 октября, а также ряде других атак на гражданскую инфраструктуру.

Дмитриев ответил, что «Россия не нацеливается на детские сады, но случается много несчастных случаев». Он также утверждает, что поэтому они хотят «остановить войну».

Он также попытался переложить ответственность за некоторые попадания в гражданские объекты на украинские силы, заявив, что «иногда это случается, когда украинские военные пытаются сбить воздушные цели».

Днем 22 октября Россия атаковала детский сад в Холодногорском районе Харькова, было слышно три взрыва, начался пожар.

Сначала сообщалось о пострадавших детях, но информация не подтвердилась.

Мэр Харькова Игорь Терехов отмечал, что в садике находилось 48 детей, на момент атаки они были в укрытии.

Терехов также сообщил, что в результате российского удара по детскому саду погиб коммунальщик, который с коллегами убирал мусор и опавшие листья возле здания. Среди других коммунальщиков есть раненые. Также пострадали гражданские люди, которые были рядом со зданием.

В ГСЧС сообщали о девяти пострадавших, были повреждены магазин, кафе, офисное здание и шесть автомобилей.

Также в результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 23 октября, в результате взрывной волны поврежден фасад и выбиты окна в одном из детских садов.