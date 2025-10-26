Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) за 25 октября.

Дмитриев дал ряд интервью американским медиа, а его визит происходит на фоне введенных Америкой санкций против российских нефтяных компаний, сообщений о разрешении США Киеву наносить дальнобойные удары по территории РФ и дебатов относительно поставок Украине крылатых ракет Tomahawk, указали в ISW.

Аналитики отмечают, что отправка Кремлем Дмитриева для проведения пресс-тура по США свидетельствует о том, что «Россия встревожена» последствиями такой политики США. Кремлевские чиновники в последние недели старались преуменьшить влияние западных санкций на экономику РФ и последствия украинских дальнобойных ударов. Эти нарративы Дмитриев повторял в своих интервью во время визита.

В отчете также указывается, что Дмитриев фактически признал, что Украина пошла на компромиссы в своей переговорной позиции и одновременно подтвердил, что максималистские требования РФ не изменились. Так, спецпосланник российского диктатора Владимира Путина признал, что Киев изменил свою переговорную позицию и предложил компромиссы, согласившись на прекращение огня вдоль ее нынешних линий фронта. Он также заявил, что Москва стремится к «окончательному решению» войны, чтобы избежать ее возобновления — аналогичные формулировки, которые Кремль озвучивал, говоря о требовании РФ, чтобы любое мирное урегулирование учитывало якобы «первопричин» войны против Украины.

Кремль использует нарратив о «коренных причинах», чтобы требовать замены нынешнего украинской власти на российское марионеточное правительство, а также обязательства Украины соблюдать нейтралитет и отмены политики открытых дверей НАТО, говорится в отчете.

Заявления Дмитриева и других чиновников Кремля являются отсылкой к давним российским требованиям к НАТО и Украине, датирующимся декабрем 2021 года и февралем 2022 года, резюмировали в ISW.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров 24 октября. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ.

Как отмечал CNN, визит главы РФПИ происходит на фоне растущего разочарования Вашингтона из-за отказа Кремля прекратить войну в Украине, а также после того, как американский президент отменил запланированный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным.