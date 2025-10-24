«Санкции почувствуют американцы». Дмитриев пригрозил США ростом цен на бензин и обвинил Украину в срыве переговоров

Дмитриев в США заявил, что санкции не повлияют на экономику России (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Кирилл Дмитриев , глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель диктатора Владимира Путина, во время визита в США заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику.

Об этом сообщает пропагандистское информагентство ТАСС.

По словам Дмитриева, последствия санкций якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.

Реклама

«Цены на нефтяных рынках уже выросли и будут расти дальше», — утверждает глава РФПИ.

Кроме того, спецпосланник Путина обвинил Украину в том, что она якобы «затягивает и срывает переговоры» с Россией. По словам Дмитриева, Киев якобы действует «по просьбе британцев и европейцев, которые хотят продолжения конфликта».

«Мы видим, что именно Украина не хочет решать накопившиеся вопросы. Мы будем доносить до наших американских коллег, что Украина, к сожалению, срывает необходимый диалог», — говорит Дмитриев.

Также глава РФПИ заявил, что экономика Великобритании и Европейского Союза якобы находится в плачевном состоянии, поэтому европейцы «пытаются создавать образ врага в лице России».

24 октября телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся после того, как Вашингтон впервые при второй администрации президента Дональда Трампа применил новые санкции против России.

Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Перед этим Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. О ней он предварительно договорился во время телефонного разговора с российским диктатором 16 октября.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что решение Трампа ввести прямые санкции против России стало результатом влияния государственного секретаря Марко Рубио.