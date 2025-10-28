Спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев прилетел в США сразу после того, как американский лидер Дональд Трамп ввел санкции против нефтяных компаний РФ (Фото: Скриншот видео / ТАСС)

Рабочая поездка в США Кирилла Дмитриева , главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпосланника российского диктатора Владимира Путина, «пахла отчаянием» и прошла, по-видимому, неудачно.

Об этом пишет The Telegraph, подводя итоги визита Дмитриева после того, как президент США Дональд Трамп ввел нефтяные санкции против РФ и отменил встречу с Путиным в Будапеште.

Реклама

Поскольку отношения между Москвой и Вашингтоном с момента возвращения Трампа в Белый дом достигли рекордно низкого уровня, Дмитриев был отправлен в США, чтобы попытаться их спасти, отмечается в статье.

Издание также приводит комментарий британского финансиста и политического активиста Уильяма Браудера, который отметил, что тот факт, что Кремль «отправил Дмитриева в Вашингтон всего через несколько минут после того как США ввели санкции против Лукойла и Роснефти, показывает, насколько Путин потрясен».

Дмитриев вел переговоры с представителями администрации Трампа в течение трех дней, однако сам президент США, а также госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент отсутствовали, поскольку были в поездке по Азии. В Вашингтоне оставался спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который до недавнего времени возглавлял переговоры США с Россией. Однако, как пишет The Telegraph, его позиция, судя по всему, была понижена, когда Рубио было поручено подготовить на этот момент уже отмененные переговоры Трампа и Путина в Будапеште.

Дмитриев был в курсе, что ключевых фигур во время его визита не будет, но все равно отправился в поездку. Возможно, это иллюстрирует, насколько Кремль обеспокоен новой враждебностью Трампа к Москве, подчеркивает автор материала.

«Последние события показывают, что Путин обращается к Вашингтону только тогда, когда у него возникают опасения», — пишет The Telegraph.

Совершить «отчаянную поездку» в Соединенные Штаты Дмитриева вынудила новость о введении Америкой санкций против нефтяных компаний РФ. Москва надеется вызвать резкий разворот в политике Вашингтона, отмечает The Telegraph. Однако, вероятно, этот визит прошел крайне неудачно.

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

20 октября госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Также Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».

Дональд Трамп выразил уверенность, что введенные санкции против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.

«Это масштабные санкции. Две крупнейшие нефтяные компании среди крупнейших в мире, они российские. Они добывают много нефти. И, надеемся, это побудит [Путина], надеемся, он станет благоразумным», — заявил Трамп.