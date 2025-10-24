Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев на переговорах США и России в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Соединенные Штаты для «официальных» переговоров. Этот визит состоялся всего через несколько дней после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о новых санкциях против РФ .

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

По словам собеседников, ожидается, что Дмитриев встретится с представителями администрации Трампа, «чтобы продолжить обсуждение отношений между США и Россией».

CNN отмечает, что визит главы РФПИ происходит на фоне растущего разочарования Вашингтона из-за отказа Кремля прекратить войну в Украине, а также после того, как американский президент отменил запланированный саммит с российским диктатором Владимиром Путиным.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор действительно планирует встретиться с президентом США, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Также Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».