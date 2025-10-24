Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин во время саммита лидеров стран G20 в Буэнос-Айресе, Аргентина, 30 ноября 2018 года (Фото: REUTERS/Marcos Brindicci)

Даже в Белом доме многие были удивлены тем, как быстро президент США Дональд Трамп принял решение о новом пакете санкций против России .

Об этом в пятницу, 24 октября, пишет CNN, анализируя, как анонсируемая Трампом встреча с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште обернулась антироссийскими санкциями.

Трамп дал понять советникам, что его «инстинкты» подсказывают ему, что пора двигаться в другом направлении в отношениях с Путиным.

По словам высокопоставленного представителя Белого дома, это стало кульминацией «хороших звонков» с Путиным, а затем чтения публикаций в СМИ и понимания того, что Россия по-прежнему бомбит Украину.

За несколько часов до объявления санкций Россия нанесла удар по зданию детского сада в Харькове, подчеркивают авторы материала. На кадрах, снятых после атаки, видно, как из горящего здания с детьми на руках выбегают испуганные люди.

Трамп также руководствовался перемирием в секторе Газа, считая, что его удалось достичь только после того, как он стал более жестким в отношении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Жесткая позиция привела к действиям», — цитирует CNN анонимного чиновника.

По данным журналистов, Трампу неоднократно звонил сенатор Линдси Грэм и другие союзники-республиканцы, призывая ввести санкции.

Президент США рассматривал возможность введения санкций против РФ с целью заставить Путина сесть за стол переговоров с первых дней своего возвращения в Белый дом. Однако, по словам официальных лиц, беспокоился, что карательные меры могут еще больше отдалить Кремль от мирных переговоров.

Авторы публикации напоминают, что после разговора с Путиным 16 октября Трамп был настолько уверен в достижении необходимого прогресса, что объявил о своих планах отправиться в Будапешт для встречи с диктатором РФ. Однако вскоре саммит был отменен, а против РФ введены новые карательные меры — первые за время второй администрации Трампа.

По словам официальных лиц США, президент и должностные лица осознали, что с момента саммита на Аляске позиция Путина относительно войны против Украины существенно не изменилась.

Продолжающиеся удары РФ по мирному населению Украины, максималистские требования Путина к Киеву и его отказ от немедленного прекращения огня — все это, по мнению Трампа, стало ясным сигналом того, что на самом деле ничего не изменилось.

После месяцев угроз в адрес РФ новыми санкциями, которые так и не воплотились в жизнь, Трамп «зашел дальше, чем когда-либо прежде» в наказании Москвы за войну против Украины, отмечает CNN.

Накануне объявления о новых санкциях Трамп провел встречу с министром финансов Скоттом Бессентом, который уже несколько месяцев выступает за введение санкций против РФ. Президент США удивил даже некоторых своих ближайших советников, согласившись ввести санкции против Роснефти и Лукойла, сообщает CNN. Трамп также поговорил с госсекретарем Марко Рубио, сообщив ему, что санкции будут введены немедленно.