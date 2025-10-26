«Что еще скажет пропагандист?» Министр финансов США высмеял спецпосланника Путина за слова о том, что санкции не влияют на РФ

Министр финансов США Скотт Бессент назвал российского спецпредставителя Кирилла Дмитриева пропагандистом, комментируя его утверждение о том, что американские санкции «не окажут никакого влияния на экономику России».

Об этом Бессент сказал во время интервью CBS News в воскресенье, 26 октября.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа объявила о введении санкций против двух крупнейших нефтяных компаний России — Роснефти и Лукойла, а также почти трех десятков их дочерних предприятий.

Журналистка спросила у Бессента, действительно ли эти санкции не повлияют на экономику РФ, как утверждает Дмитриев. Американский министр ответил, что Россия почувствует последствия «немедленно», и это заставит российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

«Могу сказать вам, что мы уже видим, как Индия полностью прекратила закупку российской нефти. Многие китайские нефтеперерабатывающие заводы остановились. И вы действительно собираетесь опубликовать то, что говорит российский пропагандист? Я имею в виду, что еще он может сказать? Что, мол, все будет ужасно, и это заставит Путина сесть за стол переговоров?» — ответил Бессент журналистке.

Он отметил, что российская экономика — это экономика военного времени, и ее рост сейчас «практически нулевой».

«Инфляция, я считаю, превышает 20%, и все, что мы делаем, вынудит Путина сесть за стол переговоров. Именно нефть финансирует российскую военную машину, и я думаю, что мы можем существенно уменьшить его доходы», — отметил Бессент.

По его словам, российские доходы от нефти сократились на 20% по сравнению с 2024 годом, и могут сократиться еще на 20 или 30%.

«Если проанализировать все тезисы россиян, то они, кажется, используют формулировку „мы защитили экономику от этого“. Но они не защитили экономику… Опять же, президента Трампа критиковали за то, что он делает недостаточно. Он делает смелый шаг, а вы цитируете российского пропагандиста», — добавил Бессент.

24 октября глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланник Путина Кирилл Дмитриев прибыл в США для «официальных» переговоров.

Во время своего визита он заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, а последствия якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.

Накануне Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США отметил, что хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов просто никуда не ведут.