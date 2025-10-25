Посланник Путина Дмитриев заявил, что США, РФ и Украина «близки к дипломатическому решению войны»

Спецпредставитель РФ Кирилл Дмитриев на переговорах США и России в Эр-Рияде, 18 февраля 2025 года (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)

Специальный представитель российского диктатора Владимира Путина Кирилл Дмитриев заявил, что, по его мнению, Россия, США и Украина близки к «дипломатическому решению», которое может положить конец войне.

Об этом сообщает Reuters.

«Я считаю, что Россия, США и Украина на самом деле достаточно близки к дипломатическому решению», — заявил Дмитриев.

В то же время он не уточнил, что именно имеется в виду.

«Это большой шаг со стороны президента Зеленского — уже признать, что речь идет о линии фронта. Вы знаете, его предыдущая позиция заключалась в том, что Россия должна полностью уйти, поэтому на самом деле я думаю, что мы достаточно близки к дипломатическому решению, которое можно выработать», — добавил посланник российского диктатора.

Дмитриев также заявил, что встреча между Дональдом Трампом и Путиным не была отменена, как об этом сообщил президент США, отметив, что оба лидера, вероятно, проведут ее позже.

16 октября Трамп провел телефонный разговор с Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что российский диктатор действительно планирует встретиться с президентом США, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели телефонный разговор, во время которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште.

Также Соединенные Штаты впервые при второй администрации президента Трампа применили новые санкции против России. Офис по контролю за внешними активами (OFAC) объявил о новых санкциях «вследствие отсутствия серьезной приверженности России мирному процессу для завершения войны в Украине».