Украина призывает США возобновить санкции против посланника Путина Дмитриева — Стефанишина
Российский диктатор Владимир Путин и его спецпредставитель по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев (Фото: The Insider)
Украинский дипломатический корпус считает целесообразным восстановить и усилить персональные санкции против главы Российского фонда прямых инвестиций и спецпосланника Путина Кирилла Дмитриева.
Об этом в комментарии Общественному сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.
По ее словам, действия и заявления Дмитриева направлены на затягивание переговорного процесса и привлечение финансирования для российской агрессии.
Дипломат подчеркнула, что российская пропаганда снова демонстрирует «откровенную ложь и цинизм», и теперь, когда посланник Путина прибыл в США и распространяет неправду, пришло время рассмотреть вопрос о восстановлении санкций против него.
«На фоне постоянных обстрелов Украины, которые весь мир видит в режиме реального времени, заявления Кирилла Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики, озвученные в США, должны стать настоящим красным флагом. Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина так же как и сейчас», — добавила Стефанишина.
24 октября Кирилл Дмитриев прибыл в США для «официальных» переговоров.
Во время своего визита он заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, а последствия якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.
Накануне Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США отметил, что хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов просто никуда не ведут.