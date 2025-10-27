Об этом в комментарии Общественному сообщила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, действия и заявления Дмитриева направлены на затягивание переговорного процесса и привлечение финансирования для российской агрессии.

Дипломат подчеркнула, что российская пропаганда снова демонстрирует «откровенную ложь и цинизм», и теперь, когда посланник Путина прибыл в США и распространяет неправду, пришло время рассмотреть вопрос о восстановлении санкций против него.

«На фоне постоянных обстрелов Украины, которые весь мир видит в режиме реального времени, заявления Кирилла Дмитриева о том, что были прекращены обстрелы энергетики, озвученные в США, должны стать настоящим красным флагом. Дмитриев годами обеспечивал ресурсную поддержку преступного режима Путина так же как и сейчас», — добавила Стефанишина.

24 октября Кирилл Дмитриев прибыл в США для «официальных» переговоров.

Во время своего визита он заявил, что санкции и другие «недружественные меры» против РФ «абсолютно никак» не повлияют на ее экономику, а последствия якобы почувствуют прежде всего американцы из-за роста цен на бензин.

Накануне Дональд Трамп заявил, что отменил встречу с российским диктатором, которая должна была пройти в Будапеште. Президент США отметил, что хотя разговоры с Путиным «бывают хорошими», они в конце концов просто никуда не ведут.