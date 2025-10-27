К поворотному моменту близко. Почему Дмитриев летал в США

Как только стало известно, что меры, направленные против двух российских нефтяных гигантов, вступили в действие, специальный представитель правителя РФ Кирилл Дмитриев вылетел в Вашингтон. В приемную Дональда Трампа его не пустили, поэтому свою позицию «переговорщику» пришлось излагать американским журналистам.

Прежде всего, Дмитриев отметил большой прогресс в вопросах, связанных с дипломатическим урегулированием войны. Это тот редкий случай, когда можно полностью согласиться со словами российского «переговорщика»: США наконец-то перестали поддаваться на бесконечные кремлевские манипуляции и нанесли России, по выражению журналистов CNN, первый ощутимый удар под дых.

В Кремле это оценили и начали расхваливать Трампа на все лады — устами Дмитриева. Комплименты сыпались как из рога изобилия. В частности, посланник Москвы заявил, что президент Трамп избежал третьей мировой войны и «действительно понял российскую позицию». Фактически, он похвалил Трампа за раскрытие изначальной тайны «русской души», которая заключается в том, что Россия понимает только силу.

Москва сказала нечто похожее на «комплимент» в адрес Киева

Впервые за несколько лет Москва устами того же Дмитриева сказала что-то похожее на «комплимент» в адрес Киева. Так, названо «большим шагом» заявление президента Владимира Зеленского о том, что переговоры могут касаться линии фронта. Дмитриев считает, что Россия, США и Украина «близки к дипломатическому решению», которое положит конец войне. Но это все, безусловно, игра на внешнюю аудиторию.

Для внутреннего потребления у Москвы совсем другие месседжи — мол, санкций мы не боимся и держим наготове «чудо-бомбу», то есть готовим испытания крылатой ракеты неограниченной дальности Буревестник с ядерной энергетической установкой. Это заявление-угроза, кстати, рассчитано как на внутреннего, так и внешнего потребителя. Имеем дело с очередным запугиванием Европы.

Враг пытается очаровать комплиментами того, кто падок на комплименты, и запугать тех, кто не очень смел. Но, кажется, мы приблизились к тому поворотному моменту, когда кремлевский блеф, ложь и угрозы перестают действовать на крупных внешнеполитических игроков. Первый же существенный экономический удар заставил российских дипломатов изменить свое вербальное поведение.

Еще во время так называемых «Стамбульских переговоров» мы знали, что наступит время, когда враг будет вопить о мире. Тогда это казалось очень далекой перспективой, а сегодня мы слышим если не вопли, то какое-то нытье кремлевского спецпредставителя на тему мира. Динамика медленная, но положительная. Главную роль в этом процессе играют, безусловно, Силы Обороны. Противник не имеет достижений на линии боевого соприкосновения, а тем временем сыпется его экономика.

Военно-политическое руководство России начинает догадываться, что развязанная им война на истощение становится самоубийственной для самой российской государственности. Глиняные ноги этого чудовища уже дрожат. Что ж, будем дожимать его на всех направлениях и во всех сферах до тех пор, пока течение истории не смоет с поверхности земли террористическую империю. Слава Украине!

