Эрдоган заявил о готовности Турции принять Трампа и Путина на своей территории (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Турция может стать местом для встречи президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина, если ее не удастся организовать в Будапеште.

Об этом заявил в пятницу, 24 октября, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, которого цитирует издание Hürriyet.

«Жаль, что встреча в Будапеште не состоялась. Мы считаем, что любой диалог будет полезным для прекращения этой войны. С самого начала мы выступали за это, работали над этим и заявляли, что справедливый мир возможен», — отметил Эрдоган.

Реклама

Он также подчеркнул, что Турция имеет хорошие отношения с обеими странами и получила их доверие, что предоставляет ей уникальную позицию для содействия миру, которую она планирует использовать на благо человечества.

Ранее в Белом доме заявили, что встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина все еще возможна, но она «должна дать ощутимый положительный результат».

16 октября президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным, по результатам которого анонсировал новую встречу с ним в Будапеште.

Лидер США сказал, что к переговорам с Россией, которые должны состояться в течение двух недель и будут касаться, в частности, Украины, присоединятся вице-президент Джей Ди Вэнс, государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель Стив Уиткофф.

17 октября спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Путин действительно планирует встретиться с Трампом, но переговорам должна предшествовать «тщательная подготовка».

20 октября Рубио и Лавров провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили «следующие шаги» в продолжении переговоров между лидерами двух стран о завершении войны в Украине.

21 октября телеканал CNN со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что встреча между госсекретарем США и главой МИД России, которая должна была состояться на этой неделе, пока отложена на «некоторое время».

Позже в тот же день журналист NBC News заявил, что планирование встречи Трампа и Путина пока приостановлено.

22 октября Трамп подтвердил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Он также выразил уверенность, что введенные санкции США против российских компаний Роснефть и Лукойл окажут влияние на мирный процесс.