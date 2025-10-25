Трамп заявил, что во время встречи с Си Цзиньпином обсудит войну в Украине

Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета Air Force One перед отлетом в Азию, 24 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein)

Президент США Дональд Трамп во время двусторонней встречи с лидером Китая Си Цзиньпином в рамках визита в Индо-Тихоокеанский регион планирует обсудить войну в Украине. Об этом он сообщил во время общения с журналистами 24 октября.

Трамп заверил, что имеет «хорошие отношения» с Си. Он уверен, что его встреча с лидером Китая будет «замечательной».

«Думаю, мы сделаем несколько хороших дел. Один из вопросов, который мы обсудим, касается России и Украины. Они убивают 7000 человек в неделю. Солдат, преимущественно солдат. И мы обязательно поговорим об этом», — сказал Трамп.

По его словам, Си Цзиньпин тоже хотел бы, чтобы война в Украине закончилась.

Суспільне пишет, что лидеры также собираются обсудить импорт российской нефти.

«Невозможно предсказать, какие темы затронет Китай. Президент намерен сосредоточиться на торговле и экономических отношениях между США и Китаем, в частности учитывая недавние события со стороны Китая, которые угрожают глобальной экономической стабильности», — сообщил чиновник Белого дома Суспільному.

24 октября Трамп отправился в Азию. Reuters писало, что во время поездки он планирует заключить торговые соглашения с Си Цзиньпином о возможном снижении пошлин между США и Китаем.

Пятидневное турне президента США охватит Малайзию, Японию и Южную Корею. Это его первая поездка в Азию и самая длинная заграничная командировка с начала второго президентского срока.