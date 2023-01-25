США отправят Украине 31 танк Abrams — Bloomberg 25 января, 16:45 Танки Abrams в Вашингтоне в 2019 году (Фото:REUTERS/Leah Millis/File Photo)

Администрация президента США Джо Байдена решила передать Украине 31 танк M1 Abrams, стоимость помощи — 400 млн долларов, сообщает журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники.

В 19:00 в среду по киевскому времени президент США Джо Байден выступит с заявлением о военной помощи Украине.

Министр обороны Алексей Резников в среду провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином и заявил, что скоро появится «больше хороших новостей».



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Канцлер Германии Олаф Шольц 25 января официально объявил, что ФРГ передаст Украине 14 танков Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров. По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, танки могут отправить в Украину примерно через три месяца.

Инфографика: NV

Накануне телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

По данным The Wall Street Journal, решение США об Abrams станет частью дипломатической договоренности с Германией.

В Пентагоне подтвердили, что администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.

Пентагон ранее исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

По данным немецких СМИ, Шольц говорил Байдену, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят Украине Abrams. В правительстве Германии это опровергали.

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