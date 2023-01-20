В Германии отрицают, что Шольц выдвигал Байдену условия для поставок Украине танков Leopard

20 января, 14:52
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Об условиях Олафа Шольца ранее сообщили немецкие СМИ (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

Об условиях Олафа Шольца ранее сообщили немецкие СМИ (Фото:REUTERS/Arnd Wiegmann)

В Берлине отрицают, что канцлер Олаф Шольц называл обязательным условием для передачи ВСУ танков Leopard согласие Вашингтона на поставки своих Abrams.

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Об этом со ссылкой на представителя правительства Германии Штеффена Хебештрайта сообщает агентство DPA.

О том, что Шольц во время своей встречи с главой Белого дома Джоном Байденом 18 января дал ему понять, что одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams, сообщила ранее газета Süddeutsche Zeitung.

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«Ни в какой момент времени не было таких требований, что должно произойти одно, чтобы могло случиться другое… Мне трудно представить, чтобы канцлер Германии диктовал какие-либо условия или выдвигал какие-либо требования американскому президенту», — прокомментировал публикацию СМИ Хебештрайт.

Во время своего визита во Львов 11 января президент Польши Анджей Дуда объявил, что ВСУ получят роту танков Leopard в рамках помощи от международной коалиции.

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Его финский коллега Саули Ниинисте также подтвердил, что его страна может передать «небольшое количество» этой техники.

В свою очередь Германия продолжает оттягивать решение по этому поводу, ссылаясь на то, что не хочет принимать его без США.

В то же время ключевая роль в этом вопросе отводится именно Берлину, поскольку это он должен одобрить реэкспорт немецких танков.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   США Танки Германия Российская агрессия Джо Байден Военная помощь Олаф Шольц Война России против Украины танк Abrams танки Leopard

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