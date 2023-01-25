Сегодня вечером Байден выступит с заявлением о предоставлении Украине военной помощи 25 января, 16:04 Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

В среду, 25 января, президент США Джо Байден выступит с заявлением о предоставлении военной помощи Украине. Брифинг запланирован на 19:00 по киевскому времени.

Об этом говорится на сайте с расписанием брифингов в Белом доме.

Выступление Байдена пройдет на фоне информации о передаче танков Украины Abrams. Однако неизвестно, объявит ли сегодня президент США о передаче этих танков.

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Накануне телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

В Пентагоне подтвердили, что администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.

По данным СМИ, США могут отправить Украине около 30 танков Abrams.