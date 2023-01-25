Официально. Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров
Leopard 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В среду, 25 января, Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительства.
В сообщении сказано, что цель — быстро собрать два танковых батальона Leopard 2 для Украины.
В качестве первого шага Германия предоставит роте 14 танков Leopard 2 A6 из запасов Бундесвера.
Другие европейские партнеры также передадут танки.
Подготовка ВСУ должна в ближайшее время начаться в Германии.
Помимо обучения, пакет также будет включать логистику, боеприпасы и техническое обслуживание.
«Это решение следует нашей известной линии поддержки Украины в меру наших возможностей. Мы действуем в тесной координации на международном уровне», — сказал канцлер Олаф Шольц в Берлине.
По его словам, Германия продолжит увеличивать военную поддержку Украины.
Танки Leopard 2 для Украины
После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.
По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.
До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.
Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.
Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.