Танки Leopard 2 могут быть отправлены из Германии в Украину примерно через три месяца — министр
Борис Писториус (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
Танки Leopard 2 из Германии могут быть отправлены в Украину примерно через три месяца, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.
Об этом сообщает CNN.
«Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца», — сказал он.
По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.
Издание пишет, что немцы принимают участие в коалиции с ротой танков Leopard 2A6, сюда же входят финны, испанцы и голландцы.
Второй батальон типа 2A4 Leopards собирают поляки и норвежцы. Говорят, что третий батальон прибудет из США примерно с 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом не сообщалось.
25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.
Танки Leopard 2 для Украины
После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.
По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.
До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.
Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.
Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.