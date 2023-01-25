Танки Leopard 2 могут быть отправлены из Германии в Украину примерно через три месяца — министр

25 января, 14:33
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Борис Писториус (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Борис Писториус (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Танки Leopard 2 из Германии могут быть отправлены в Украину примерно через три месяца, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца», — сказал он.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

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Издание пишет, что немцы принимают участие в коалиции с ротой танков Leopard 2A6, сюда же входят финны, испанцы и голландцы.

Второй батальон типа 2A4 Leopards собирают поляки и норвежцы. Говорят, что третий батальон прибудет из США примерно с 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом не сообщалось.

NV
Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=VjCiPSfbgxA&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Германия Война России против Украины танки Leopard

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