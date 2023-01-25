Танки Leopard 2 могут быть отправлены из Германии в Украину примерно через три месяца — министр 25 января, 14:33 Борис Писториус (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Танки Leopard 2 из Германии могут быть отправлены в Украину примерно через три месяца, заявил немецкий министр обороны Борис Писториус.

Об этом сообщает CNN.

«Я думаю, первые танки Leopard могут быть в Украине примерно через три месяца», — сказал он.

По информации Spiegel, немецкие танки могут быть поставлены до конца марта.

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Издание пишет, что немцы принимают участие в коалиции с ротой танков Leopard 2A6, сюда же входят финны, испанцы и голландцы.

Второй батальон типа 2A4 Leopards собирают поляки и норвежцы. Говорят, что третий батальон прибудет из США примерно с 30 основными боевыми танками M1 Abrams, хотя официально об этом не сообщалось.

Фото: NV

25 января Германия одобрила передачу Украине 14 танков Leopard 2 и реэкспорт из стран-партнеров.

Танки Leopard 2 для Украины

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники. Представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.



По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.



До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.



Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.



Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.



Британский премьер Риши Сунак ранее пообещал передать Украине 14 танков Challenger 2, что делает Великобританию первой западной страной, которая будет поставлять тяжелые танки для Сил обороны Украины.