У Вашингтона почти готов план по отправке 30 танков Abrams в Украину — СМИ

24 января, 20:07
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Американский танк M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Американский танк M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

Администрация Байдена завершает подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину и может объявить об этом уже на этой неделе, сообщает СNN cо ссылкой на трех официальных лиц США.

Дополнено 20:45. По данным Politico, администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams Украине.

По словам официальных лиц, сроки поставок Abrams до сих пор неясны, а обычно требуется несколько месяцев, чтобы обучить войска эффективному использованию танков.

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Ранее 24 января СМИ сообщили, что Германия одобрит отправку немецких танков Leopard в Украину.

До этого Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщил, что президент США Джо Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

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По данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине Abrams.

Новый министр обороны Германии Борис Писториус позже сказал, что ему «не известно о такой связи». Представитель правительства ФРГ тоже это опроверг.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Танки Российская агрессия Вашингтон танк Abrams

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