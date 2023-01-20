Передача Украине танков Abrams сейчас «не имеет смысла» — Пентагон

20 января, 00:21
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Танк Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Танк Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Поставка Украине американских танков M1 Abrams сейчас «не имеет смысла», заявила заместительница пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга в четверг, 19 января.

Она объяснила, что Abrams работают на топливе для реактивных двигателей и их сложнее обслуживать, чем танки Leopard и Challenger, которые работают на дизтопливе и могут преодолевать большие расстояния без дозаправки.

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«Передача Abrams Украине на этом этапе не имеет смысла из-за высокой стоимости обслуживания. Как вы знаете, мы предоставили Bradley, и видим, что другие страны активизируются и продолжают поставлять Украине оборудование и материалы», — сказала спикер.

Сингх добавила, что только Германии решать, какую помощь передавать Украине, но США делают все возможное, чтобы поддерживать украинских защитников и передавать им «то, в чем они нуждаются».

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Газета The Washington Post ранее писала, что Белый дом исключает отправку Украине танков Abrams из-за определенных технических причин: так, они используют газотурбинный двигатель, расходующий топливо с огромной скоростью, и требуют большого опыта технического обслуживания.

По данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц сказал президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине Abrams. Новый министр обороны Германии Борис Писториус позже сказал, что ему «не известно о такой связи».

Инфографика: NV

Агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставки танков Leopard Украине.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Танки Германия Военная помощь Украина-США Пентагон Минобороны США Война России против Украины танк Abrams

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