Шольц во время разговора с Байденом назвал условие для передачи танков Leopard Украине — СМИ 18 января, 22:17 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США одновременно поставят Украине танки Abrams. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в среду, 18 января.

По информации газеты, во время переговоров с президентом США Джо Байденом во вторник Шольц «четко дал понять», что Германия может согласиться на поставку танков в том случае, если США передадут Украине Abrams. Канцлер ФРГ до этого подчеркивал, что Германия не будет действовать одна в вопросе военной помощи Украине.



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Как пишет Süddeutsche Zeitung, давление на Шольца растет не только среди европейских партнеров, но и внутри его партии СДПГ.

Ранее аналитик Клаудия Майор из Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности заявила The New York Times, что, по ее мнению, «всего одного Абрамса из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц начал действовать».

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По данным телеканала CNN, США готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но танки Abrams в него не войдут.

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.



Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.



Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

