Шольц во время разговора с Байденом назвал условие для передачи танков Leopard Украине — СМИ

18 января, 22:17
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)

Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США одновременно поставят Украине танки Abrams. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в среду, 18 января.

По информации газеты, во время переговоров с президентом США Джо Байденом во вторник Шольц «четко дал понять», что Германия может согласиться на поставку танков в том случае, если США передадут Украине Abrams. Канцлер ФРГ до этого подчеркивал, что Германия не будет действовать одна в вопросе военной помощи Украине.

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Как пишет Süddeutsche Zeitung, давление на Шольца растет не только среди европейских партнеров, но и внутри его партии СДПГ.

Ранее аналитик Клаудия Майор из Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности заявила The New York Times, что, по ее мнению, «всего одного Абрамса из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц начал действовать».

Инфографика: NV

По данным телеканала CNN, США готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но танки Abrams в него не войдут.

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По мнению военного эксперта Александра Коваленко, украинской армии нужен немецкий танк Leopard 2А5 и его последующие модификации, поскольку в них учтены недостатки предыдущих моделей (Фото:NewsLubuski / East News) Нам нужен именно Leopard 2А5. Военный эксперт — о том, почему Украина так настойчиво требует от Запада немецкие танки

20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.

Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Танки Германия Джо Байден Военная помощь Поставки оружия Украина-Германия Олаф Шольц Война России против Украины танки Leopard

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