Шольц во время разговора с Байденом назвал условие для передачи танков Leopard Украине — СМИ
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Michele Tantussi)
Канцлер Германии Олаф Шольц одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США одновременно поставят Украине танки Abrams. Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung в среду, 18 января.
По информации газеты, во время переговоров с президентом США Джо Байденом во вторник Шольц «четко дал понять», что Германия может согласиться на поставку танков в том случае, если США передадут Украине Abrams. Канцлер ФРГ до этого подчеркивал, что Германия не будет действовать одна в вопросе военной помощи Украине.
Как пишет Süddeutsche Zeitung, давление на Шольца растет не только среди европейских партнеров, но и внутри его партии СДПГ.
Ранее аналитик Клаудия Майор из Немецкого института международных отношений и вопросов безопасности заявила The New York Times, что, по ее мнению, «всего одного Абрамса из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц начал действовать».
По данным телеканала CNN, США готовятся объявить об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, но танки Abrams в него не войдут.
20 января состоится восьмая встреча в формате Рамштайн, на которых представители около 50 стран обсуждают военную помощь Украине.
Ранее агентство Reuters сообщило, что партнеры Германии усилили давление на канцлера Олафа Шольца в Давосе, чтобы тот разрешил поставку танков Leopard Украине. О передаче роты Leopard защитникам Украины 11 января первым объявил президент Польши Анджей Дуда.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес 16 января подтвердил, что его страна передаст Украине батальон танков Challenger 2.