Байден готов передать десять танков Abrams Украине, чтобы повлиять на Германию — СМИ 24 января, 16:34 Танки Abrams (Фото:1st Brigade Combat Team, 1st Cav Div/Flickr)

Президент США Джо Байден готов передать Украине танки Abrams, чтобы повлиять на Германию, которая пока не приняла решение относительно возможных поставок Киеву танков Leopard 2, сообщает Sky News Arabia.

По информации неназванного ответственного лица в Пентагоне, Байден может передать Украине десять таких танков.

Собеседник телеканала также считает, что Германии «необходимо перестать упрямиться» и передать Leopard Украине.

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Официально американская сторона не комментировала эту информацию.

5 января газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Администрация президента США Джо Байдена исключает отправку в Украину боевых танков Abrams из-за ряда технических причин.

В последние недели некоторые страны-партнеры выражали готовность передать Украине танки Leopard немецкого производства, но ожидают одобрения этого решения от Германии. В кулуарах саммита в Рамштайне министры из 15 стран обсуждали передачу этого вооружения Украине.

Германия пока не приняла решения по этому поводу. Некоторые СМИ писали, что Берлин одобрит передачу Украине Leopard, если США поставят ей свои Abrams. Но канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны ФРГ опровергли эти сообщения.

По итогам саммита в Рамштайне 20 января участники встречи не договорились о поставках Украине Leopard.

После этого Польша пообещала создать меньшую коалицию, если Германия не согласится передать Украине танки.