США могут объявить о передаче танков Abrams Украине на этой неделе — WSJ 24 января, 16:58 Американский танк M1A1 Abrams на учениях в Латвии в 2021 году (Фото:REUTERS/Ints Kalnins/File Photo)

По данным WSJ, решение станет частью дипломатической договоренности с Германией, по которой Берлин согласится отправить «меньшее количество» своих танков Leopard 2, а также одобрит передачу «большего количество» танков немецкого производства Польшей и другими странами. В Белом доме не стали комментировать эту информацию.

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Газета пишет, что США изменили позицию после телефонного разговора президента Джо Байдена с канцлером Олафом Шольцем 17 января, когда Байден согласился рассмотреть вопрос о передаче Украине Abrams, несмотря на позицию Пентагона. Высокопоставленный немецкий чиновник утверждает, что страны вели интенсивные переговоры по этому вопросу больше недели и он, «похоже, на пути к разрешению».

Пентагон до этого исключал возможность передачи Abrams Украине, говоря, что они слишком сложны в обслуживании и эксплуатации и не подходят для этого этапа войны.

До этого Sky News Arabia со ссылкой на источник в Пентагоне сообщило, что Байден может передать Украине десять танков Abrams, чтобы повлиять на Германию.

По данным немецких СМИ, канцлер Германии Олаф Шольц заявил президенту США Джо Байдену, что одобрит передачу Украине немецких танков Leopard, если США поставят Украине Abrams. Новый министр обороны Германии Борис Писториус позже сказал, что ему «не известно о такой связи». Представитель правительства ФРГ тоже это опроверг.

Инфографика: NV

После встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 20 января Германия не приняла решение о передаче ВСУ танков Leopard, которого ожидали Украина и союзники, но представители стран, у которых есть немецкие Leopard, провели встречу на полях Рамштайна.

По словам министра обороны Алексея Резникова, участники встречи договорились, что страны, у которых есть на вооружении Leopard 2, могут начинать учебные курсы для украинских танковых экипажей.

До этого президент Владимир Зеленский говорил, что ряд стран (Польша, Финляндия, Испания, Португалия и другие) готовы поставить Украине Leopard 2 и ждут только разрешения Германии, которая должна одобрить их реэкспорт.

Польский президент Анджей Дуда 11 января первым объявил, что ВСУ получат роту танков Leopard в рамках создания международной коалиции.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава допускает создание коалиции со странами, готовыми передать Украине часть своих Leopard 2, без участия Германии, если Берлин так и не одобрит их поставки.

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что правительство в ближайшее время примет решение по поставкам Leopard 2 Украине.