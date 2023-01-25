В Пентагоне подтвердили, что Белый дом размышляет над поставкой в Украину танков Abrams 25 января, 01:27 Танки Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему известно о том, что Администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.



"Я видел сообщение, что правительство США обдумывает поставки американских танков Abrams в Украину. Сейчас у меня нет никаких сообщений, и когда мы это сделаем, мы обязательно сообщим вам об этом", - заявил Райдер.

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Он отметил, что США продолжают тесно работать с Украиной и союзниками для того, чтобы "удовлетворить потребности ВСУ в сфере безопасности и обороны".

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Ранее телеканал CNN сообщил, что Администрация Байдена завершает подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину и может объявить об этом на этой неделе.

По данным Politico, администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams в Украину.

