В Пентагоне подтвердили, что Белый дом размышляет над поставкой в Украину танков Abrams

25 января, 01:27
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Танки Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Танки Abrams (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Спикер Пентагона генерал Патрик Райдер заявил, что ему известно о том, что Администрация Джо Байдена размышляет над поставкой ВСУ танков Abrams.

"Я видел сообщение, что правительство США обдумывает поставки американских танков Abrams в Украину. Сейчас у меня нет никаких сообщений, и когда мы это сделаем, мы обязательно сообщим вам об этом", - заявил Райдер.

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Он отметил, что США продолжают тесно работать с Украиной и союзниками для того, чтобы "удовлетворить потребности ВСУ в сфере безопасности и обороны".

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1617947384591585281
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Ранее телеканал CNN сообщил, что Администрация Байдена завершает подготовку плана по отправке американских танков Abrams в Украину и может объявить об этом на этой неделе.

По данным Politico, администрация Байдена рассматривает возможность отправки около 30 танков Abrams в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=sBxKepCJu7c
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Танки Вооружение Белый дом Военная помощь Поставки оружия Пентагон Война в Украине Война России против Украины танк Abrams

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