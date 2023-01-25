Леопарды и Челленджеры для ВСУ. Как помогут Украине западные танки и что означают новые попытки Герасимова оправдать войну — анализ ISW 25 января, 08:36 Модель Leopard 2 A6M — подобные танки может получить Украина (Фото:kmweg.de)

Если западные страны реализуют свои обещания о передаче танков Украине, это поможет ВСУ более эффективно воспользоваться сдерживанием сил РФ в Бахмуте, развернуть контрнаступление и освободить украинские территории.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 24 января.

ISW подводит итоги предварительных сообщений о вероятной поставке танков Украине коалицией стран-членов НАТО:

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США — вероятно, готовятся отправить « значительное количество» танков Abrams M1 в Украину, Белый дом может объявить таком решении уже 25 января ( данные The Wall Street Journal);

значительное количество» танков Abrams M1 в Украину, Белый дом может объявить таком решении уже 25 данные The Wall Street Journal); Германия — может поставить как минимум одну танковую роту ( 14 танков) Leopard 2 в неустановленные сроки ( данные Spiegel).

14 танков) Leopard 2 в неустановленные сроки данные Spiegel). Польша — вероятно, отправит Украине танки Leopard 2 после официального разрешения Германии.

Британия — готовится отправить Украине 14 танков Challenger 2 в Украину;

Франция — Эммануэль Макрон допустил, что поставит в Украину французские танки Leclerc ( количество пока не уточняется).

В итоге предоставление западными государствами боевых танков Украине поможет ВСУ вести механизированные боевые действия, чтобы нанести поражение российским вооруженным силам и освободить украинскую территорию, констатируют аналитики ISW. Они подчеркивают, что до сих пор промедление Запада в этом вопросе не давало Украине возможности воспользоваться тем, что российские силы скованы в Бахмуте. Пользуясь этой ситуацией, ВСУ могли бы медленного развернуть или сохранить системы вооружений и снабжение, необходимое для крупномасштабных контрнаступательных операций. Украинский главнокомандующий Валерий Залужный еще в декабре 2022 года подчеркивал, что Украине необходимо 300 боевых танков (среди других систем вооружения), чтобы провести контрнаступление.

Начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов поддержал попытки Владимира Путина подать развязанную Россией войну против Украины в контексте событий Второй мировой войны. 23 января Герасимов заявил, что «такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала», что России якобы противостоит «весь коллективный Запад», поэтому потребовалась мобилизация. Он также заявил, что Генштаб задействовал план мобилизации «для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий». При этом Герасимов заявил, что «таких мероприятий не было со времен Великой Отечественной войны» и намекнул, что нынешняя война якобы представляет наибольшую угрозу для России с тех пор, чем и обусловлена необходимость командования под руководством самого Герасимова как начальника Генштаба. В ISW считают, что такими заявлениями власти РФ пытаются оправдать перед российским обществом затянувшуюся необходимость постоянных жертв и мобилизации. Вторая причина подобной риторики — попытка противодействия Генштаба РФ растущей мощи и влиянию спонсора ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и чеченского главаря Рамзана Кадыров, а также их военизированных структур, которые угрожают самому Герасимову и Генштабу РФ.

ISW отмечает противоречивые сообщения о назначениях генералов в армии РФ: генерал-полковника Сергея Кузовлева командующим Южным военным округом РФ, а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — командующим Западным военным округом (данные агентства РБК со ссылкой на решение Сергея Шойгу). При этом Минобороны Великобритании и ГУР Минобороны Украины еще ранее сообщали о переназначениях Никифорова и Кузовлева между несколькими должностями командующих разными округами. ISW делает вывод, что структура командования военными округами в армии РФ остается непрозрачной. В свою очередь, это указывает на то, что российские вооруженные силы тщетно пытаются создать надежные структуры управления и сохранять традиционную структуру командования.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

российские силы продолжают ограниченные контратаки вдоль линии Сватово-Кременная, а ВСУ — контрнаступательные операции в районе Кременной;



войска РФ продолжают наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка российские силы добились незначительных территориальных успехов возле Бахмута;

российские источники утверждают, что армия РФ якобы начала наступление в районе Угледара — вероятно, чтобы отвлечь внимание от отсутствия прогресса в Бахмуте;

армия РФ, вероятно, продолжает проводить ограниченные и локальные атаки в Запорожской области, но, похоже, не добилась территориальных успехов, что еще больше подорвало доверие к предыдущим ложным заявлениям о захвате территории со стороны оккупационной « марионетки» Владимира Рогова;

марионетки» Владимира Рогова; украинский спецназ провел рейд через Днепр в Херсонской области 23−24 января;

российские власти, вероятно, продолжают усилия по мобилизации этнических меньшинств для участия в боевых действиях в Украине;

российский оборонно-промышленный комплекс увеличивает производство беспилотников и барражирующих боеприпасов;

украинские партизаны совершили атаку на члена Запорожской оккупационной « администрации».

Карта боевых действий: битва за Бахмут и Соледар, бои на Донбассе, на юге и на северо-востоке Украины

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW