Причастен к убийству восьми человек. СМИ установили личность российского военного из статьи New York Times о расстрелах жителей Бучи 21 мая, 20:15 Цей матеріал також доступний українською Российский военный Чингиз Атантаев, вероятно, причастен к убийству восьми украинцев в Буче (Фото:Важные истории)

Российское издание Важные истории утверждает, что установило личность одного из российских военных, который, вероятно, участвовал в убийстве восьми человек в Буче Киевской области. Он фигурирует в видеоматериалах из расследования The New York Times о массовом убийстве украинцев, совершенном россиянами в начале марта в городе.

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С помощью сервисов распознавания лиц журналисты Важных историй установили, что на одной из фотографий, опубликованной NYT, изображен 37-летний Чингиз Атантаев. Он попал на запись камеры видеонаблюдения, расположенной недалеко от места убийства людей.



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Детали биографии Атантаева указывают, что он военнослужащий. Атантаев родился в Магадане, но много лет живет в Пскове. В этом городе дислоцированы 104 и 234 десантно-штурмовые полки, которые, по информации NYT, находились в Буче.

В соцсетях Атантаев был подписан на многочисленные группы, связанные с армией, оружием и боевыми единоборствами. Кроме того, в 2017 году, добиваясь улучшения жилищных условий, он подавал в псковский суд иск к Минобороны «о признании несовершеннолетней дочери его супруги членом семьи военнослужащего».

В последний раз Атантаев заходил на свою страницу в ВКонтакте 12 апреля. Журналисты позвонили по телефону его жене Татьяне Чеснак, однако она отказалась связывать их с Чингизом и отвечать на любые вопросы о муже. Но сказала, что статью в The New York Times считает «однозначно фейком».



«Сами посмотрите, солдаты там гладко выбриты. Как вы думаете, они там в таком виде ходили что ли? Поэтому где они взяли эти фотографии вообще непонятно», — сказала жена российского оккупанта.

Журналист-расследователь проекта Bellingcat Христо Грозев также сообщил, что на запись камеры видеонаблюдения попал Чингиз Атантаев.

«Можем подтвердить идентификацию одного из псковских десантников из видео NYT, которую провели важные истории. Мы поступили иначе, но пришли к тому же выводу», — написал Грозев.

19 мая газета The New York Times опубликовала новые свидетельства об убийствах жителей Бучи Киевской области. Издание представило видеозаписи с камер наблюдения и свидетельства очевидцев, согласно которым 4 марта российские десантники задержали в городе не менее девяти мужчин. Их допросили и расстреляли во дворе одного из домов, один человек выжил. Большинство погибших — украинские добровольцы сил обороны.

Резня в Буче: что известно о преступлениях российских оккупантов в Киевской области

После бегства российских оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

После эксгумации тел в Буче обнаружили 412 погибших украинцев. 90% гражданских, погибших во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны. Всего в Киевской области правоохранители обнаружили тела 1288 убитых мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной. Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Минобороны РФ цинично отвергло обвинения в преступлениях, совершенных российскими военными в Буче. Подконтрольные Кремлю издания запустили пропагандистскую кампанию, активно распространяя тезис, что все фото и видео из Бучи и других городов в окрестностях Киева были якобы постановочными, а тела специально разложили на улицах городов для создания «картинки» для СМИ.

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