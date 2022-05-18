В Киевской области правоохранители обнаружили тела 1288 убитых мирных жителей — глава облполиции
Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов (Фото:Скриншот украинского телемарафона/Youtube)
В Киевской области уже обнаружены тела 1288 мирных жителей, погибших в результате действий военных РФ. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
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«На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей, подчеркиваю — гражданских. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия», — сказал он в эфире украинского телемарафона.
Он добавил, что правоохранители продолжают обследовать территории и выявлять места захоронения погибших. Небитов также подтвердил, что в одной из братских могил в области нашли тело убитого гражданина Чехии.
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