В Киевской области правоохранители обнаружили тела 1288 убитых мирных жителей — глава облполиции 18 мая, 17:20 Цей матеріал також доступний українською Глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов (Фото:Скриншот украинского телемарафона/Youtube)

В Киевской области уже обнаружены тела 1288 мирных жителей, погибших в результате действий военных РФ. Об этом сообщил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.

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«На сегодняшний день есть 1288 тел погибших людей, подчеркиваю — гражданских. Большинство из них были застрелены из автоматического оружия», — сказал он в эфире украинского телемарафона.

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Он добавил, что правоохранители продолжают обследовать территории и выявлять места захоронения погибших. Небитов также подтвердил, что в одной из братских могил в области нашли тело убитого гражданина Чехии.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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