«Я не служу в Росгвардии». Подозреваемый в убийствах гражданских в Буче назвал все «клеветой» 3 мая, 00:21 Цей матеріал також доступний українською Сергей Колоцей (Фото:скрин видео)

Правоохранители установили личность первого подозреваемого в убийствах гражданских людей в Буче — это командир подразделения нацгвардии РФ Сергей Колоцей. Он возмутился публикацией своих данных.

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Об этом пишет Медуза со ссылкой на Можем объяснить.

Он заявляет, что якобы не причастен к убийствам, и это все «клевета».

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Правоохранители установили, что именно Колоцей убил в марте четырех безоружных людей в Буче. Момент убийства видели несколько свидетелей, впоследствии они узнали одного из преступников на видеозаписи из отделения курьерской службы в Мозыре, откуда оккупанты отправляли домой вещи, вероятно, награбленные в Украине.

После огласки и публикации его фото россиянин начал отрицать свою вину.

«Я не служу в Росгвардии. Вы что, сошли с ума? Тогда украинская прокуратура должна обвинить всех, кто посылает посылки в Россию. Напомню вам, что данная организация является почтовым отделением, где кто-либо может послать посылку любому и куда угодно. Прежде чем кого-то обвинять в чем-то, установите все детали, иначе вас обвинят в угрозах и клевете на мирных граждан других государств», — заявил он.

Колоцей добавил, что не будет связываться с украинскими властями из-за обвинений в пытках и убийствах, а данные украинских прокуроров он назвал « ошибкой» и «клеветой».

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