Мэр Бучи: 90% убитых жителей города погибли в результате расстрелов 7 апреля, 12:27 Цей матеріал також доступний українською Жители Бучи гибли в основном из-за расстрелов (Фото:REUTERS/Oleg Pereverzev)

Мэр Бучи Киевской области Анатолий Федорук сообщил, что 90% жителей, которые погибли во время захвата города российскими оккупантами, были расстреляны.



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В интервью DW он рассказал, что по состоянию на 6 апреля, число погибших гражданских составляло 320 человек.

«Практически 90 процентов — это пулевые поражения, а не осколочные», — отметил Федорук.

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По его словам, число обнаруженных тел растет с каждым днем.

«Потому, что их обнаруживают в частных усадьбах, парках, скверах, где имелась возможность, когда не было обстрелов, прикапывать тела. Люди пытались похоронить погибших, чтобы собаки не растаскивали. Сейчас в селах общины в таких временных захоронениях каждый день находим новые тела», — добавил Федорук.

Он сказал, что в городе было обнаружено три места массовых захоронений.

«Это территория предприятия Украгроснаб, где российские оккупанты сбрасывали, как дрова, тела людей с завязанными руками. А еще — улицы Вокзальная, Яблунская и детский лагерь Променистый, где тоже нашли людей с завязанными руками и пулевыми поражениями», — сообщил Федорук.



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