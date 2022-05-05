Идентификация мясников. К убийствам и пыткам в Буче причастны псковские десантники, спецотряд Росгвардии и кадыровцы — расследование Reuters 5 мая, 18:34 Цей матеріал також доступний українською Буча вскоре после отступления российской армии, апрель 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Свидетельства очевидцев, сообщения в социальных сетях, брошенные документы и даже любовное письмо позволили идентифицировать ряд российских солдат и командиров, принимавших участие в оккупации украинского города Буча. О ранее не известных фактах преступлений говорится в расследовании журналистов агентства Reuters.



Более 400 тел жителей города Буча Киевской области и его окрестностей были обнаружены после бегства российских войск. Украинская прокуратура расследует 323 уголовных производства, официально установлены 10 российских военнослужащих, подозреваемых в совершении преступлений против мирных жителей в этом пригороде Киева.

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Корреспонденты Reuters провели в Буче три недели, опросив более 90 жителей, изучив фото- и видеодоказательства, а также документы, оставленные россиянами. Большая часть доказательств касается событий в районе улицы Яблунской на южной окраине города. Именно там после освобождения были найдены незахороненные тела убитых гражданских.

Удалось обнаружить важные ключи к установлению личностей отдельных российских солдат и номеров воинских частей, находившихся в Буче во время кровавой оккупации.

Среди них — элитное военизированное формирование, подчиняющееся бывшему телохранителю президента РФ Владимира Путина, парашютно-десантная дивизия, награжденная за участие в восьмилетней тайной войне Москвы на востоке Украины, и чеченские отряды.

Многие подробности приводятся впервые, говорится в расследовании, опубликованном 5 мая на сайте Reuters.

Псковский десант. Расстрелы и любовная переписка

Доказательства, обнаруженные Reuters, связывают элитную 76-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию из Пскова с актами насилия против безоружных мужчин в Буче.

3 марта российская бронетехника протаранила забор дома 50-летнего инженера Виталия Животовского в живописном переулке возле улицы Яблунской. В течение следующих семи дней, по словам мужчины, почти 30 российских солдат квартировали в комнатах, пока Животовский, его 20-летняя дочь и сосед жили в подвале.

Как рассказал инженер, в другое подвальное помещение оккупанты начали приводить людей с белыми мешками на головах. Их было не меньше семи; поговорить с пленниками наедине было невозможно.

Виталий Животовский в своем сожженном доме / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Однажды Животовский увидел, как четверо солдат привели в его двор высокого мужчину, на голове которого тоже был мешок. Позже в тот же день хозяин увидел пленного на коленях у заднего забора. Он слышал, как российские солдаты избивали мужчину, хвастаясь, что захватили бойца, который служил на востоке Украины.

«Я слышал звуки ломающихся костей. Звуки побоев. Крики, много криков», — рассказал Животовский Reuters.

Позже он услышал несколько выстрелов недалеко от того места, а затем настала тишина. Животовский не знал, что случилось с высоким мужчиной. Репортер Reuters увидел гильзы и многочисленные пулевые отверстия в заборе, где, по словам Животовского, происходили пытки.

10 марта Животовскому, его дочери и соседу удалось ускользнуть из города. Когда он вернулся в Бучу после отступления россиян в конце марта, большая часть его дома была сожжена. В его разрушенной гостиной российские солдаты оставили кучу украинских документов, удостоверяющих личность местных жителей, задержанных или допрошенных военнослужащими РФ.

Там же собеседник агентства нашел письмо, адресованное солдату по имени Александр Логвиненко, которого авторы расследования идентифицировали как десантника из Пскова. Оксана Рыбакова, написавшая письмо, беспокоилась о безопасности Логвиненко и спрашивала, как у него дела.

«Ты рядом, в моем сердце, но ты далеко, служа нашей родине, защищая нас. Я горжусь тобой!» — написала Рыбакова, оставив отпечаток губной помады на краю листа бумаги.

Агентство Reuters нашло Рыбакову в Псковской области, где базируется 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, известная кровопролитными боями против чеченских повстанцев. В 2014-м году Путин наградил дивизию за участие в боевых действиях на Донбассе.

Рыбакова по телефону подтвердила Reuters, что Логвиненко был ее сожителем и что она действительно отправляла письмо. Два человека, знающие пару, подтвердили, что Рыбакова и Логвиненко жили вместе. По словам женщины, Логвиненко служил в парашютно-десантных войсках и уже несколько недель находился на боевом задании.

Впрочем, в следующем разговоре, незадолго до публикации расследования, Рыбакова отрицала, что Логвиненко является ее партнером. Она также сменила аккаунт в соцсети.

Фото: Reuters

В спальне соседнего дома, который, по словам Животовского, занимала та же группа российских солдат, кто-то нарисовал на стене баллончиком Wolf 68 . Число 68 обозначает Тамбовскую область на автомобильных номерных знаках. Агентство Reuters идентифицировало россиянина по имени Кирилл Крючков, который под именем Wolf_68 зарегистрирован в социальных сетях.

Крючков родом из Тамбова, сейчас проживает в Пскове. Два человека, которые знают его, рассказали Reuters, что он служил в 234-м десантно-штурмовом полку, входящем в состав 76-й дивизии. Один из собеседников подтвердил, что Крючков был в Украине.

19 апреля Крючков опубликовал в Instagram три видеоролика, на которых военные в форме пьют пиво в баре и курят кальян. У одного на рукаве была нашивка десантника, у другого — нашивка с буквой V.

Агентство связалось с еще одним знакомым Крючкова, Виталием Щербаковым, который разместил в социальной сети ВКонтакте множество фотографий, на которых они одеты в десантную форму. Щербаков отказался говорить о Крючкове, предложив написать фразу: «К черту укров».

Логвиненко и Крючков не ответили на сообщение Reuters с просьбой прокомментировать ситуацию.

Фото: Reuters

Агентство Reuters обнаружило и другие доказательства присутствия в Буче десантников из 76-й дивизии. В документе, который местный житель извлек из груды брошенных минометных ящиков на улице Водопроводной, говорилось, что минометы были проверены офицерами части 74268. Согласно базе данных российских юридических лиц, эта в/ч базируется в Пскове, юридический адрес подразделения совпадает с военной базой, где находится штаб 76-й дивизии.

Другой житель предоставил Reuters список радиопозывных, найденных на улице Вокзальной. Кодовые обозначения для радиопередач использовались 104-м десантно-штурмовым полком, который также входит в состав 76-й ГДШД.

Отряд Витязь. Палачи Золотова

В начале марта российские войска заняли кирпичное здание на улице Яблунской, 144, где располагались офисы небольших фирм.

Почти 90 человек прятались там в большом подвале с тех пор, как начались боевые действия. Из своего укрытия они могли слышать шаги и стук молотков наверху, когда российские солдаты укрепляли штаб. Другие оккупанты ходили по домам, собирая мужчин призывного возраста, вспоминают жители Бучи.

Мужчина, представившийся Славиком, рассказал, что 4 марта его привели во двор кирпичного здания, раздели и заставили встать на колени со связанными за спиной руками рядом с четырьмя другими пленниками. Он видел тело молодого человека, которого только что убили. Позже Славик и еще один очевидец опознали в погибшем Виталия Карпенко, строителя, который пошел добровольцем в территориальную оборону.

Штаб оккупантов на ул. Яблунской в Буче / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

После бегства российских войск в социальных сетях появилось ужасное видео, были показаны останки восьми человек рядом с этой штаб-квартирой. 31-летняя Елена Шиган, работающая на продовольственном рынке в Киеве, была девушкой Карпенко. Она потеряла с ним связь в первые дни войны и опознала его среди тел на видео.

«Он никому не причинил вреда. Мы только начинали нашу совместную жизнь. У нас было так много планов», — сказала Шихан. Этим летом пара планировала съехаться, они надеялись завести ребенка.

В здании, которое служило штабом, царил беспорядок, когда там побывали спецкоры Reuters. В холле первого этажа был заметен кровавый след, рядом лежала окровавленная гильза.

Внутри штаба / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

Снаружи сотрудники Национальной гвардии Украины упаковывали в грузовик брошенные коробки с российскими боеприпасами и противогазами. Они показали журналистам найденное российское удостоверение личности.

Из документа следовало, что его владелец прошел курс обучения использованию связи и электрооборудования. Он был выдан 7 декабря 2021 года ефрейтору Константину Коршунову, военнослужащему воинской части 3179, входящей в состав центра специального назначения Росгвардии Витязь.

Росгвардией руководит бывший телохранитель Путина Виктор Золотов. В марте он был внесен в санкционный список США за участие его подчиненных в подавлении сопротивления жителей оккупированных территорий Украины и репрессиях против россиян, выступающих против войны.

Сопоставив данные удостоверения личности с профилями в социальных сетях и общедоступными базами данных, агентство Reuters установило, что Коршунову 23 года, он родом из Пензы. Два человека, которые знакомы с ним, подтвердили, что он находится на действительной службе в Росгвардии, а один из них уточнил, что Коршунов служит в в/ч 3179 и находится «в командировке». Агентство связалось с Коршуновым, но он не ответил на вопросы.

Витязь — элитное подразделение спецназа, известное своей ролью в важном эпизоде путинского президентства. Когда чеченские боевики взяли в заложники зрителей и актеров в московском театре Норд-Ост в 2002 году, именно Витязь был отправлен на освобождение. Официальное российское расследование пришло к выводу, что более 100 из 700 заложников в театре погибли, многие — от воздействия газа, который силовики закачивали в здание, чтобы обезвредить захватчиков.

Жители Бучи также рассказали, что в штаб росгвардейцев на Яблунской в середине марта прибыл загадочный офицер. Он поселился в одном из самых красивых домов в квартале. Мужчину прозвали Длинным за высокий рост; он оставался в городе почти до самого конца оккупации. Два человека вспомнили, что командир всегда отворачивался, когда рядом находились местные, очевидно, не хотел, чтобы его опознали. По словам очевидцев, он передал через своих охранников, что убьет любого, кто увидит его лицо.

Офицер работал в здании штаба. Его круглосуточно охраняли, а россияне по секрету признавались, что сами боялись его. После приезда Длинного случаев насилия в городе стало больше, а жителям запретили хоронить мертвых.

Reuters пока не смогло установить личность Длинного и его охранников.

Кадыровцы. Расстрел безоружного

Около села Лубянка, примерно в 13 км к северу от Бучи, бойцы территориальной обороны Украины показали журналистам дом, в котором, по их словам, останавливались чеченцы. На двери было написано по-русски: «Ахмат — сила!»

Трое жителей Лубянки рассказали, что чеченские солдаты носили форму песочного цвета, которая выглядела более новой и качественной, чем оливково-зеленая форма других российских войск. Один из селян утверждал, у некоторых бойцов на груди был вышит портрет Рамзана Кадырова. Почти все прибывшие носили бороды, а на их форме были нашивки с чеченским флагом.

Некоторые чеченцы выложили в соцсетях видео. Их местонахождение было скрыто, но Reuters удалось установить, что записи сделаны в районе Бучи.

Так, на видео, размещенном в Telegram 26 февраля, чеченский командир Хусейн Меджидов снят в Гостомеле, примерно в 5 км к северу от Бучи. К такому выводу агентство пришло, проанализировав дорожные знаки на заднем плане.

На видео, размещенном в YouTube 4 марта, другой чеченец, Анзор Бисаев, едет по разбомбленной улице. Уточнив линию горизонта, журналисты определили, что запись сделана в Бородянке, городе в 25 км к западу от Бучи.

На видео от 22 марта, которое Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале, сняты бойцы подразделения под командованием Раяна Докашева. Фон одного из кадров совпадает с улицей в Бородянке.

Reuters не смогло установить, заходили ли в Бучу именно отряды Бисаева, Докашева или Меджидова. Но пятеро очевидцев сообщили, что в городе действовали чеченские боевики.

72-летний Владимир Абрамов рассказал, что из своего дома на углу улицы Яблунской наблюдал, как 4 марта колонна чеченцев въехала в город. Пенсионер жил по соседству с дочерью Ириной и ее мужем Олегом, который работал сварщиком.

По словам Абрамова, на следующий день, 5 марта, чеченские солдаты заехали к ним. Они носили униформу песочного цвета и дорогие ботинки из нубука. Чеченцы приказали Владимиру, Ирине и Олегу выйти на улицу с поднятыми руками. Один из военных неоднократно спрашивал Ирину, где прячутся «фашисты», а затем поджег ее дом.

Пока женщину допрашивали, другие чеченцы приказали ее мужу снять рубашку. Они вывели его, голого по пояс, на мороз. Владимир Абрамов слышал, как Олег просил солдат оставить его в покое.

По словам Владимира, солдаты заставили Олега встать на колени. Потом ему выстрелили в висок. Из раны еще пульсировала кровь, когда Ирина подошла к телу мужа. «Убейте и меня», — крикнула она оккупантам.

Тело Олега было одним из более чем десятка, оставленных на улице Яблунской. Только в апреле Ирина с отцом похоронили его на семейном участке кладбища в Буче.

Ирина Абрамова на могиле мужа / Фото: REUTERS/Zohra Bensemra

«Он был таким милым», — плачет Ирина. Она надеется, что убийц мужа найдут, но понимает, что это может оказаться труднодостижимой задачей.

По ее словам, всех в Буче ранили заявления Кремля о том, что зверства в городе были инсценированы.

«Они пришли сюда, убивали и пытали людей, и говорят, что это сделали мы сами, — сказала она. — Я просто хочу знать, почему это произошло, почему это случилось с моим мужем».

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