Русское днище во всей красе. Как выглядят вероятные убийцы, мародеры и насильники российской армии из Бучи (ФОТО) 18 апреля, 14:00 Цей матеріал також доступний українською Российские солдаты, воевавшие в Буче с мирным населением (Фото:коллаж НВ)

Волонтеры идентифицировали в соцсетях половину военных россиян, стоявших в городе Буча. НВ публикует 100 новых фамилий

После отступления русской армии из северо-западных пригородов Киева, мир ужаснулся. В городах и селах, которые занимали российские войска, после них остались сотни трупов мирных жителей. В Буче, самом громком примере российских зверств, тела людей лежали и просто на улице, и в подвалах и в других неожиданных местах. По предварительным данным мэрии, в городе были убиты около 400 человек.

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После того, как страшные кадры из киевского пригорода облетели мир, Евросоюз ввел пятый пакет санкций. В ЕС запретили заключать новые соглашения на поставку угля из РФ с августа, заходить судам РФ в европейские порты, а российским автоперевозчикам пересекать границы стран ЕС.



Есть и другие юридические последствия. Побывавший в Буче прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что Украина — это место преступления, и он видит основания для расследования в рамках юрисдикции Международного уголовного суда.



Главное Управление разведки Минобороны Украины опубликовали списки личного состава отделений российской армии, которые около месяца стояли в городе Буча, а советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович назвал конкретные подразделения, совершавшие военные преступления во время оккупации. Большинство этих оккупантов представители Восточного военного округа, в частности, 64-й отдельной мотострелковой бригады и других соединений из Хабаровского края.

Эти данные взяли в разработку сотрудники и волонтеры агентства конкурентной разведки Molfar. Они поставили амбициозную задачу: идентифицировать каждого российского солдата, который находился в Буче в период оккупации.



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НВ публикует данные о новой сотне идентифицированных солдат РФ, которые находились в Буче, с комментариями расследователей. Общие данные ранее идентифицированных россиян можно посмотреть по линку.



«Началась война и мы решили, что если не умеем стрелять, то поможем тем, чем умеем», — рассказал НВ 30-летний Артем Старосек, SEO Molfar.

По его словам, специалисты идентифицировали почти 500 российских солдат из 1060, которые находились конкретно в Буче. Эти данные взяла в разработку киберполиция для дальнейшего изучения предполагаемых военных преступников и их пособников.



Так выглядит по этой ссылке последняя сотня тех, кого волонтерам удалось разыскать в соцсетях.

НВ выбрал пять наиболее типичных представителей российской армии, находившихся в Буче в период оккупации.

Российский солдат из Хабаровска Олег Боженко. Фото #1. / Фото: google.com

Российский солдат из Хабаровска Олег Боженко (крайний слева) Фото #2. / Фото: google.com

— 29-летний рядовой Олег Боженко из Хабаровска. В соцсети Одноклассники размещал в своем профиле цитаты Иосифа Сталина: «Нам нужны люди. Аборт прекращает жизнь, и потому ему не место в нашей стране». Таже он поздравляет подписчиков с Октябрьской революцией, хвастается поездкой в Китай и походом «в качалку». На профиле в Instagram волонтеры идентифицировали членов его семьи: отца, мать, двух братьев и сестру.

Российский солдат из Хабаровска Яков Карбусов хвастается последствиями собственной пьянки. Фото #1. / Фото: скриншот

Фото: google.com

— 27-летний рядовой Яков Карбусов, 27 лет. Хабаровск. Из профиля Вконтакте следует, что он служит по контракту в армии РФ. Последний раз был в сети 15-го апреля. В одном из его профилей можно найти видео, опубликованное 2018 году, видимо один из эпизодов российско-украинской войны на Донбассе (2014−2021), где автор от первого лица снимает последствия боя и как другие солдаты обшаривают трупы украинских солдат. Из его профиля в Одноклассниках видно, что он любитель мобильных игр и попоек.



Рядовой Зоригто Жигжитов из республики Бурятия побывавший в Буче / Фото: google.com

— 36-летний рядовой Зоригто Жигжитов из республики Бурятия. Активный пользователь соцсетей. По всей видимости есть дочь и жена. Любитель алкогольного отдыха и фотографий в военной форме. В Одноклассниках перепостил сексистскую цитату: «Не кричи на меня, а то заболеешь! — Чем? — Переломом челюсти и сотрясением мозга».



Младший сержант Андрей Павлов / Фото: ok.ru

Андрей Павлов с женой / Фото: ok.ru

— 41-летний Андрей Павлов, младший сержант. Расследователи нашли у него брата, который работает в полиции родного городка Усть-Калманка, Алтайского края, сына и сестер.



Рядовой Игорь Тимошевский. Был в Буче. Личный архив из соцсетей. Фото №1 / Фото: vk.com

Игорь Тимошевский. Фото из профиля соцсетей / Фото: vk.com

Рядовой Игорь Тимошевский. Был в Буче. Личный архив из соцсетей. Фото №2 / Фото: ok.ru

— 29-летний Игорь Тимошевский, рядовой. Родом из Иркутской области. Женат. Начинал бизнес как свадебный фотограф, но видно в армии ему нравится больше.



В чем цель проекта по идентификации оккупантов, воевавших в Буче?

Важно показать российским солдатам, что мы знаем о них больше, чем они рассчитывали о себе рассказать, говорит Артем Старосек. Важное значение имеют данные родственников: как только появляются их контакты, им начинают активно звонить, писать. Это загоняет вражеских солдат в панику.

После публикаций российские военные и их родственники быстро удаляют данные, говорит Старосек. Но в этом нет большого смысла — все уже сохранено для истории.

Впечатление исследователей. Представления о среде, в которой живут россияне, можно получить из фотографий в соцсетях. Типичная картинка: застолье на фоне ковров, разрушенные квартиры и нищета. Это та самая «русская хтонь» и «фетиш прошлого», говорит Старосек. Большинство — без высшего образования. Почему они решились на преступления? Основные предпосылки — низкий уровень жизни, чувство безнаказанности и примитивные жизненные ценности.

Сбор информации. Над идентификацией вероятных военных преступников в период оккупации Бучи сейчас работает от 100 до 150 человек. Если будет больше волонтерских мощностей, процесс ускорится.



Согласно конвенции ООН (1968) и Европейской конвенции (1974), военные преступления и преступления против человечности не имеют срока давности. Волонтеры из Molfar призывают украинцев присоединиться к инициативе по поиску российских солдат, участвовавших в оккупации украинских территорий, пострадавших от военных преступлений.

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