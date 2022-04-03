«Резня в Буче была преднамеренной». Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев, нужно вводить санкции против РФ — Кулеба

3 апреля, 12:42
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Кулеба заявил, что резня в Буче была преднамеренной (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Кулеба заявил, что резня в Буче была преднамеренной (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была преднамеренной.

Война России против Украины — главные события 3 апреля

«Резня в Буче была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать», — написал он.

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Кулеба заявил, что требует новых разрушительных санкций G7 сейчас.

«Эмбарго на нефть, газ, уголь. Закрыть все порты для российских судов и товаров», — написал он.

В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.

Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Киевская область Дмитрий Кулеба Война России против Украины

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