«Резня в Буче была преднамеренной». Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев, нужно вводить санкции против РФ — Кулеба
Кулеба заявил, что резня в Буче была преднамеренной (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была преднамеренной.
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«Резня в Буче была преднамеренной. Россияне стремятся уничтожить как можно больше украинцев. Мы должны остановить их и выгнать», — написал он.
Кулеба заявил, что требует новых разрушительных санкций G7 сейчас.
«Эмбарго на нефть, газ, уголь. Закрыть все порты для российских судов и товаров», — написал он.
В Буче Киевской области после освобождения от оккупантов в братских могилах похоронили 280 человек.
Министерство обороны Украины рассказало, что российские оккупанты произвольно казнили мирных жителей, у некоторых за спиной связаны руки.
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