The New York Times опубликовало новые доказательства преступлений оккупантов в Буче 20 мая, 01:57 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Буче после вторжения российских оккупантов (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Американское издание The New York Times опубликовало новые доказательства казни местных жителей Бучи Киевской области, которая была захвачена российскими оккупантами.

Война России против Украины — главные события 19 мая

В частности, издание публикует новые видео и показания свидетелей о том, как российские оккупанты 4 марта казнили минимум восемь украинцев.

Видео дня

На первом видео, которое снято камерой наблюдения, видно как российские оккупанты ведут украинцев, которых взяли в плен, в офисное здание на улице Яблонской.

Среди них присутствует мужчина в яркой синей кофте, чей труп затем виден среди убитых во дворе офисного здания, где оккупанты обустроили импровизированный штаб. Массовую казнь во дворе здания демонстрирует второе видео, снятое с помощью дрона 5 марта.

После освобождения города фотография убитых во дворе дома на улице Яблонской были опубликованы многими украинскими и мировыми СМИ.

The New York Times также смогло идентифицировать большую часть из мужчин, которых убили оккупанты. Сообщается, что это были мирные местные жители, которые после вторжения оккупантов вступили в ряды территориальной обороны.

Издание также публикует свидетельства друзей и близких погибших. По их данным, мужчины попали в плен к оккупантам, которые позже безжалостно казнили их.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Буче, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.