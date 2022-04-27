Резня в Буче: российские оккупанты убивали людей по спискам — мэр
Мэр Бучи рассказал, что убийства жителей города армией РФ были целенаправленными (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)
Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.
Война России против Украины — главные события 27 апреля
В интервью канадскому телеканалу CBC он сообщил, что видел эти списки.
«Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу, и что это за человек», — отметил Федорук.
Он рассказал, что в списке была, в частности, и его фамилия, а также местных депутатов.
После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Киевской области, была умышленной.
14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.
Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.