Резня в Буче: российские оккупанты убивали людей по спискам — мэр 27 апреля, 14:31 Цей матеріал також доступний українською Мэр Бучи рассказал, что убийства жителей города армией РФ были целенаправленными (Фото:REUTERS/Volodymyr Petrov)

Мэр Бучи Анатолий Федорук рассказал, что российские военные составили списки жителей города, которых они собирались убить.

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В интервью канадскому телеканалу CBC он сообщил, что видел эти списки.

«Не собственноручно они были написаны. Кто-то из местных надиктовал. Возможно, какие-то коллаборации были. То есть они заранее знали, к кому идут, по какому адресу, и что это за человек», — отметил Федорук.

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Он рассказал, что в списке была, в частности, и его фамилия, а также местных депутатов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверств, жертвами которых стали сотни мирных людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что резня, которую российские оккупанты устроили в Киевской области, была умышленной.

14 апреля Верховная Рада признала действия России и ее армии геноцидом украинского народа.

Лидеры западных стран решительно осудили военные преступления российской армии и призвали к расследованию и привлечению виновных к ответственности.

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