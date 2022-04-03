С территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей — Венедиктова 3 апреля, 21:18 Цей матеріал також доступний українською Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

С освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.



Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты. Они проводят осмотры, вскрытия и отборы образцов ДНК для документирования преступлений российских оккупантов.

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«С территории Киевской области в настоящее время вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1−3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами», — заявила генпрокурор.

Кроме того, она сообщила, что параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

«Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных», — уточняет генпрокурор.

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