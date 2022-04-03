С территории Киевской области вывезено 410 тел убитых мирных жителей — Венедиктова

3 апреля, 21:18
Цей матеріал також доступний українською
Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

Последствия атак российских оккупантов на Макаров Киевской области, 1 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Mykhalchuk)

С освобожденной от российских оккупантов территории Киевской области уже вывезли 410 тел убитых мирных жителей.

Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

По словам Венедиктовой, в бюро судмедэкспертизы постоянно дежурят прокуроры, следователи и судебные эксперты. Они проводят осмотры, вскрытия и отборы образцов ДНК для документирования преступлений российских оккупантов.

Видео дня

«С территории Киевской области в настоящее время вывезено 410 тел убитых мирных жителей, за 1−3 апреля 140 из них уже осмотрены прокурорами и другими специалистами», — заявила генпрокурор.

Кроме того, она сообщила, что параллельно проходит работа с местным населением, поиск свидетелей, потерпевших, сбор фото и видеодоказательств.

«Это тонкая и кропотливая работа: люди напуганы, устали и замучены, они пережили ужас. Для этого тоже нужно время и профессиональный подход, чтобы зафиксировать все правильно и не упустить шанс найти и наказать виновных», — уточняет генпрокурор.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/361435205994154
Редактор: Виктория Бедрак

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киевская область Военное преступление Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X