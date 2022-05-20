Приказывал убивать мирных жителей. Офис генпрокурора идентифицировал командира роты российской 64-й бригады 20 мая, 19:26 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российскими оккупантами жилой дом в Липовке Киевской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители идентифицировали командира роты, который отдавал приказы убивать мирных жителей Киевской области.

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В своем Facebook генпрокурор написала, что речь о 30-летнем старшем лейтенанте Василии Литвиненко, командире роты 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии.

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Как выяснило следствие, Литвиненко был «старшим» во время оккупации Липовки Бучанского района, и без его разрешения гражданские не могли выйти из дома за водой. Также российский оккупант распоряжался тем, можно ли оказывать людям медпомощь.



«Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились — вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом», — сообщила Венедиктова.



Правоохранители устанавливают других соучастников преступления и причастность Литвиненко к ранению двух мирных жительниц Липовки и разрушение 18 жилых домов в селе.

Российскому оккупанту заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружили тела 1288 мирных жителей, убитых российскими оккупанты. Большинство из них россияне застрелили из автоматического оружия. Правоохранители продолжают обследовать территории и находить места захоронения убитых.

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