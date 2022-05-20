Приказывал убивать мирных жителей. Офис генпрокурора идентифицировал командира роты российской 64-й бригады

20 мая, 19:26
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Уничтоженный российскими оккупантами жилой дом в Липовке Киевской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Уничтоженный российскими оккупантами жилой дом в Липовке Киевской области (Фото:Офис генерального прокурора)

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители идентифицировали командира роты, который отдавал приказы убивать мирных жителей Киевской области.

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В своем Facebook генпрокурор написала, что речь о 30-летнем старшем лейтенанте Василии Литвиненко, командире роты 64-й отдельной мотострелковой бригады сухопутных войск ВС РФ в составе 35-й общевойсковой армии.

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Как выяснило следствие, Литвиненко был «старшим» во время оккупации Липовки Бучанского района, и без его разрешения гражданские не могли выйти из дома за водой. Также российский оккупант распоряжался тем, можно ли оказывать людям медпомощь.

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«Следствие установило, что во исполнение преступных приказов командира роты подчиненные военнослужащие из автоматического огнестрельного оружия ранили безоружного гражданского пожилого мужчину прямо в его дворе. На этом они не остановились — вскоре захватчики из танка расстреляли дом, где был ранен житель. Он сгорел вместе с родным домом», — сообщила Венедиктова.

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/392474082890266

Правоохранители устанавливают других соучастников преступления и причастность Литвиненко к ранению двух мирных жительниц Липовки и разрушение 18 жилых домов в селе.

Российскому оккупанту заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и других нарушениях законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщали, что российские военные из 64-й мотострелковой бригады совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче Киевской области.

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По состоянию на 18 мая в Киевской области обнаружили тела 1288 мирных жителей, убитых российскими оккупанты. Большинство из них россияне застрелили из автоматического оружия. Правоохранители продолжают обследовать территории и находить места захоронения убитых.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Буча Киевская область Следствие Военные преступления РФ Ирина Венедиктова Офис генерального прокурора Война России против Украины

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