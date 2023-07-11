Белый дом подтвердил, что Байден встретится с Зеленским в Вильнюсе 11 июля, 09:34 Джо Байден и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент США Джо Байден встретится на полях саммита НАТО в Вильнюсе с украинским коллегой Владимиром Зеленским в среду, 12 июля.

Об этом сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан во время брифинга.

По его словам, «если оба лидера находятся в одном городе, можно ожидать, что они проведут встречу».

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«Президент сможет завтра встретиться с президентом Зеленским и обсудит, как США вместе с союзниками готовы предоставить долгосрочные обязательства, чтобы помочь Украине защитить себя от агрессии сейчас и в будущем», — сказал советник Байдена.



Также Салливан заявил, что НАТО определит путь реформ для Украины и пошлет ей «положительный сигнал» относительно членства.



Ранее о том, что Байден встретится с Зеленским, сообщило Politico. Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Зеленский примет участие в запуске Совета Украина — НАТО, не уточнив, в каком именно формате. Официально о том, что Зеленский будет лично присутствовать на саммите украинская сторона пока не подтвердила.

Последний раз Зеленский встречался с Байденом во время саммита G7 в Хиросиме. 20 февраля американский лидер впервые в должности президента приехал с визитом в Киев, а 21 декабря 2022-го Зеленский был в Вашингтоне, где выступил в Конгрессе.

