Саммит невозврата. Через неделю НАТО или протянет Украине руку помощи, или на годы оставит ее в угрожающей тени Москвы 4 июля, 20:04 NV Премиум Наше будущее. Генсек НАТО Йенс Столтенберг с президентом Владимиром Зеленским поддерживают контакт перед саммитом НАТО (Фото:ПСОПУ)

11−12 июля в Вильнюсе состоится важнейший для Украины саммит НАТО. Валерий Чалый, экс-посол в США, объясняет, что на нем хочет получить Киев и что реально могут предложить страны Альянса.

На следующей неделе в Вильнюсе пройдет очередной саммит НАТО, от которого Украина ожидает едва ли не обещания членства в этом Альянсе. Президент Владимир Зеленский даже призвал американского коллегу Джо Байдена немедленно пригласить Украину в НАТО. «Это очень важно», — цитирует CNN интервью главы государства, полная версия которого еще не опубликована.

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При этом западные лидеры явно не имеют единого мнения по этому поводу. Безусловно поддержку Украине озвучивают только государства Балтии и Польша. А канцлер Германии неоднократно говорил, что до окончания большой войны все разговоры об этом преждевременны. Генсек Альянса Йенс Столтенберг ранее лишь пообещал, что официальный Киев получит «четкий сигнал» относительно своего членства.

Чего ждать Украине от саммита? Об этом NV поговорил с опытным дипломатом Валерием Чалым, бывшим послом в США.

— Что именно сейчас происходит в отношениях Украины и НАТО?