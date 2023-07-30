ЧВК Вагнер в Беларуси. Разведка Британии назвала ключевой фактор будущей боевой эффективности наемников 30 июля, 10:22 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

В Беларусь прибыло уже несколько тысяч боевиков ЧВК Вагнера. Однако их будущая боевая эффективность пока под вопросом.

Об этом сообщает Минобороны Британии в Twitter.

Отмечается, что вагнеровци базируются в палаточном лагере вблизи села Цель. Спутниковые снимки зафиксировали около 300 палаток и 200 транспортных средств.

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«Отдельные сообщения свидетельствуют, что большинство видимых транспортных средств — это грузовики и микроавтобусы с небольшим количеством боевых бронированных машин, — говорят аналитики.

При этом они отмечают, что остается непонятным, что произошло с тяжелой техникой, которую Вагнер использовал в Украине. В частности существует реальная возможность, что ЧВК была вынуждена вернуть ее российским военным.

«Способность Вагнера удерживать тяжелую технику и средства обеспечения, такие как воздушный транспорт, будут ключевыми факторами его будущей боеспособности», — отмечают эксперты.

Вагнеровци в Беларуси — что известно

24 июня «вагнеровци» во главе с главарем Евгением Пригожиным прекратили свой однодневный бунт после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Российский диктатор Владимир Путин тогда дал вагнеровцам три варианта действий, среди которых — ссылка в Беларусь.

Через несколько дней после этого появились сообщения, что в Беларуси начали возводить лагеря для размещения вагнеровцев, а вскоре появились и спутниковые снимки вероятного полевого лагеря ЧВК. Лукашенко же говорил, что в Беларуси не строят лагеря для вагнеровцев, но при необходимости «помогут с размещением».

В ГПСУ заявляли, что Беларусь может разместить на своей территории около 8 тысяч наемников ЧВК Вагнер. Однако, отметили в украинской разведке, пока рано говорить о переброске вагнеровцев в Беларусь.

Впоследствии появилась информация, что «вагнеровци» в Беларуси будут обучать белорусов вести бои. Об этом говорил, в частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг, а 12 июля переговоры по обучению белорусских спецназовцев подтвердили в МВД Беларуси.

В то же время 14 июля в ГПСУ сообщили, что РФ вывела почти всех военных из Беларуси. Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

Во вторник, 25 июля, мониторинговая группа Беларускі Гаюн сообщила, что бойцы ЧВК Вагнера привезли в Беларусь бронеавтомобили.