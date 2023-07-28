За 16,5 километра к лагерю вагнеровцев. В беларуских Осиповичах построили ангар для Искандеров — фото 28 июля, 15:37 Федерация американских ученых (FAS) сообщила, что белорусские военные завершили строительство ангара, где могут разместить ракетные комплексы Искандер. (Фото:МО Беларуси)

Федерация американских ученых (FAS) заявила, что в беларуском городе Осиповичи на территории 465-й ракетной бригады местные военные достроили ангар для размещения ракетных пусковых установок Искандер, которые могут нести ядерный заряд.

Как говорится в заявлении FAS, в октябре 2022 года начали строить соответствующий ангар, а в апреле 2023 года завершили проект. Эту информацию подтверждают спутниковые снимки.

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В федерации добавляют, что 4 июля компания Maxar осуществила аэрокосмическую фотосъемку этой местности. На снимке обнаружили четыре пусковые установки Искандер (или транспортеры к ней) и две машины сопровождения меньшего размера за пределами ангара. При этом, отсек для хранения ракет на одной из пусковых установок был открытым.

Фото: Фотоколлаж FAS

FAS подчеркивает, что новый объект расположен всего в семи километрах от полигона в Осиповичах и в 12 километрах от склада оружия, где вероятно происходит потенциальная модернизация временного хранилища ядерных боеголовок.

Следует отметить, что расстояние от этого построенного ангара до палаточного лагеря ЧВК Вагнера в селе Цель возле Осиповичей составляет 16,5 км.

Ядерное оружие в Беларуси — что известно

9 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор начнет размещать тактическое ядерное оружие в Беларуси после 7−8 июля. 16 июня Путин сказал, что РФ якобы уже привезла первые ядерные заряды на территорию Беларуси.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 20 июня говорил, что россияне еще не переместили в Беларусь тактическое ядерное оружие.

20 июня Байден называл «реальной» угрозу применения Путиным ядерного оружия.

При этом в Вашингтоне утверждали, что не видят признаков того, что Москва готовится его применить.

По данным СМИ, глава Китая Си Цзиньпин во время визита в Москву в марте лично предостерег Путина от применения ядерного оружия против Украины.

22 июля заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что режим Александра Лукашенко не будет управлять ядерным оружием на территории Беларуси.

Позже издание CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников разведки Минобороны США сообщило, что Россия уже переместила ядерное оружие в Беларусь.