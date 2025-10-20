Эксперт объяснил, почему Трамп заявлял, что может предоставить Украине ракеты Tomahawk, а потом резко изменил позицию

По мнению Александра Краева, Дональд Трамп не собирался предоставлять Украине ракеты Tomahawk, а лишь хотел убедить Владимира Путина пойти на переговоры (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире Radio NV объяснил, почему президент США Дональд Трамп заявлял, что может предоставить Украине ракеты Tomahawk, а потом резко изменил позицию по этому вопросу.

«Путин, позвонив Трампу и договорившись с ним за встречу, сбивает ключевой наш козырь. Потому что, как оказалось, и это подтвердила пресс-конференция с Трампом, Tomahawk никогда не были, скажем так, элементом безопасности. Они для Трампа всегда были элементом переговоров. То есть ему было важно этими Tomahawk запугать Путина до состояния того, что Путин захочет с ним говорить, что Путин готов будет лично встречаться с ним, Зеленским и с кем угодно», — сказал Краев в интервью Radio NV.

Эксперт подытожил, что заявления Трампа и представителей его администрации о возможности предоставления Украине Tomahawk были «приглашением к переговорам», так же, как введение им пошлин на импорт товаров из ряда стран, в частности из Китая.

«Знаете, это очень в трамповском стиле. И сейчас, как только Путин ему позвонил и сказал о встрече в Будапеште, а потом у него состоялся еще и звонок с китайцами, внезапно он снова встречается с Си… И внезапно о тарифах уже никто и не вспоминает. Как он сам говорит: это разговор на потом, мы потом как-то этим займемся. То есть, к сожалению, мы стали жертвами этой классической трамповской дипломатии ради дипломатии. Когда любые шаги в контексте санкций, пошлин, тарифов, передачи вооружения, любой другой помощи союзникам, прежде всего не являются помощью. Они прежде всего являются переговорным средством, чтобы заставить другую сторону сесть за стол переговоров», — подытожил Краев.

По его словам, чтобы убедить Трампа не предоставлять Украине ракеты Tomahawk, российскому диктатору просто нужно постоянно говорить, что он встретится с президентом США, что он хочет мира, а Трамп «великий и классный лидер».

Изменение позиции Трампа относительно предоставления Украине ракет Tomahawk

6 октября Трамп сказал, что «практически принял» решение о поставках Украине ракет Tomahawk. Он отметил, что сначала хочет выяснить, как Украина планирует их использовать.

В Кремле заявляли, что поставки Украине американских ракет Tomahawk «стали бы серьезным витком эскалации» и угрожали «плохим концом» для США.

13 октября президент США заявил, что рассматривает возможность предупредить Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

16 октября, Трамп заявил о «продуктивном» телефонном разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором РФ в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

The Washington Post писала, что во время телефонного разговора Трампа с Путиным 16 октября диктатор потребовал, чтобы Украина отдала полный контроль над Донецкой областью, выставив это как условие завершения войны. Зеленский в ответ на эту информацию заявил, что «распродажей Украины никто заниматься не будет».

После встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 октября СМИ сообщили, что президент США отказал Украине в предоставлении ракет Tomahawk. Сам Зеленский говорил, что президент США не согласился, но и не отказал и что вопрос предоставления Украине дальнобойного оружия больше не будет обсуждаться публично.

По данным издания Financial Times, Трамп во время встречи призвал Зеленского принять условия российского диктатора. Подобную информацию также опубликовало издание Reuters.



