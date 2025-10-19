Донецкая область остается стратегически важным регионом: контроль над ней открывает путь на запад Украины (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Во время телефонного разговора на этой неделе президент России Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа , чтобы Украина сдала России полный контроль над Донецкой областью как условие завершения войны.

Сообщили The Washington Post два чиновника, ознакомленные с деталями разговора.

По словам источников, Путин, который в течение последних 11 лет пытается взять под полный контроль регион, но испытывает существенное сопротивление со стороны украинских сил, настоял на включении Донетчины в переговоры как ключевого вопроса.

Реклама

Кроме того, по данным источников, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией или пророссийскими силами, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.

В пресс-службах Белого дома и Кремля пока не предоставили официального комментария по этому заявлению.

Донецкая область остается стратегически важным регионом: контроль над ней открывает путь на запад Украины и чрезвычайно влиятелен для оценки дальнейшего хода войны.16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.

Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.

17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.