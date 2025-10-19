Путин требовал полного контроля над Донецкой областью во время разговора с Трампом — WP
Донецкая область остается стратегически важным регионом: контроль над ней открывает путь на запад Украины (Фото: Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)
Во время телефонного разговора на этой неделе президент России Владимир Путин потребовал от президента США Дональда Трампа, чтобы Украина сдала России полный контроль над Донецкой областью как условие завершения войны.
Сообщили The Washington Post два чиновника, ознакомленные с деталями разговора.
По словам источников, Путин, который в течение последних 11 лет пытается взять под полный контроль регион, но испытывает существенное сопротивление со стороны украинских сил, настоял на включении Донетчины в переговоры как ключевого вопроса.
Кроме того, по данным источников, он предложил обмен: некоторые районы Запорожской и Херсонской областей, частично контролируемые Россией или пророссийскими силами, могли бы быть отданы Украине в обмен на полную передачу Донецкой области.
В пресс-службах Белого дома и Кремля пока не предоставили официального комментария по этому заявлению.
Донецкая область остается стратегически важным регионом: контроль над ней открывает путь на запад Украины и чрезвычайно влиятелен для оценки дальнейшего хода войны.16 октября Трамп заявил о «продуктивном» разговоре с Путиным и анонсировал личную встречу с диктатором в Будапеште. По его словам, переговоры состоятся в течение ближайших двух недель.
Кроме того, президент США сообщил, что договорился с Путиным о встрече американских и российских советников высокого уровня на следующей неделе.
17 октября президент Украины посетит Вашингтон по приглашению Трампа. Ожидалось, что во время встречи лидеры обсудят, как заставить Путина сесть за стол переговоров, в частности, путем поставки Киеву ракет Tomahawk. Газета FT писала, что Вашингтон может предоставить Украине от 20 до 50 ракет.