Медведев озвучил новые угрозы в сторону Трампа после его заявления о возможной поставке ракет Tomahawk Украине

Заместитель председателя Совета безопасности страны-агрессора России Дмитрий Медведев пригрозил президенту США Дональду Трампу «плохим концом» в ответ на его заявление о возможных поставках Украине ракет Tomahawk.

Об этом он написал в Telegram в понедельник, 13 октября.

Медведев утверждает, что поставка ракет Украине «может кончиться плохо для всех, и прежде всего — для самого Трампа».

Скандальный российский политик трусливо надеется, что заявление Трампа — это «пустая угроза».

12 октября президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность предупредить российского диктатора Владимира Путина о намерении разрешить поставки Киеву ракет Tomahawk, если война в Украине не завершится.

«Я могу сказать: Послушайте, если эта война не будет урегулирована, я пришлю им Tomahawk. Tomahawk — это невероятное оружие, наступательное оружие. И, честно говоря, России это не нужно», — сказал президент США.

Инфографика: NV

Ранее Трамп назвал Медведева «тупым» и напомнил, что в ответ на его ядерные угрозы отправил одну или несколько атомных подводных лодок США ближе к России.

После перепалки с президентом США и отправки субмарин в августе 2025 года Медведев более недели не делал никаких заявлений в своих социальных сетях.